Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Стеф Къри отхвърли слуховете за скорошен край на кариерата му

Стеф Къри отхвърли слуховете за скорошен край на кариерата му

  • 18 фев 2026 | 15:24
  • 308
  • 0
Стеф Къри отхвърли слуховете за скорошен край на кариерата му

Американецът Стеф Къри сложи край на слуховете за край на кариерата му с думите, че не мисли, че това ще се случи скоро.

„Ще обявя, когато дойде време да се откажа, което не мисля, че бъде скоро“, отбеляза 37-годишният гард на Голдън Стейт Уориърс в интервю за списание People.

„Мисленето за края те лишава от настоящето. Наслаждавам се на цялото изживяване в баскетбола и цялата работа, която е вложена. Надявам се това да ме отведе далеч“, добави баскетболистът.

Стеф Къри е част от Голдън Стейт от 2009 година, когато беше избран под номер 7 в драфта на НБА. Той спечели четири шампионски титли в НБА през 2015-а, 2017-а, 2018-а и 2022 година и изведе тима на САЩ до златен медал на Олимпийските игри в Париж през 2024-а.

Къри продължава да доминира и в настоящия сезон 2025/2026, като постига средно по 27.2 точки, 4.8 асистенции и 3.5 борби.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Майк Конли се завърна в Минесота, две седмици след като напусна отбора

Майк Конли се завърна в Минесота, две седмици след като напусна отбора

  • 18 фев 2026 | 10:10
  • 392
  • 0
Арестуваха Деандре Айтън заради марихуана

Арестуваха Деандре Айтън заради марихуана

  • 18 фев 2026 | 09:12
  • 1433
  • 0
Трейси МакГрейди за това кой ще стане защитник на годината в НБА: Уемби и Кейсън Уолъс са претенденти, но моят фаворит е...

Трейси МакГрейди за това кой ще стане защитник на годината в НБА: Уемби и Кейсън Уолъс са претенденти, но моят фаворит е...

  • 17 фев 2026 | 18:02
  • 1272
  • 0
Юношески национал продължава развитието си в Литва

Юношески национал продължава развитието си в Литва

  • 17 фев 2026 | 17:20
  • 877
  • 0
Три победи за гостите: Ето какво се случи в 21-ия кръг на Sesame НБЛ

Три победи за гостите: Ето какво се случи в 21-ия кръг на Sesame НБЛ

  • 17 фев 2026 | 15:49
  • 851
  • 0
Просто невинна закачка?... Майкъл Джордан привлече вниманието върху себе си по необичаен начин

Просто невинна закачка?... Майкъл Джордан привлече вниманието върху себе си по необичаен начин

  • 17 фев 2026 | 14:58
  • 3721
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

Жребият за Купата отреди: големите фаворити се сблъскват на полуфинала

  • 18 фев 2026 | 12:43
  • 57009
  • 172
Икономическа полиция нахлу в офисите на клуб от efbet Лига, ръководството с изявление

Икономическа полиция нахлу в офисите на клуб от efbet Лига, ръководството с изявление

  • 18 фев 2026 | 13:39
  • 22709
  • 14
Халф на Левски: Благодаря ти, Боже, за всичко! Омразата ще ви убие!

Халф на Левски: Благодаря ти, Боже, за всичко! Омразата ще ви убие!

  • 18 фев 2026 | 12:03
  • 29025
  • 34
Българите в Милано - Кортина днес: Цурбриген завърши 41-ва

Българите в Милано - Кортина днес: Цурбриген завърши 41-ва

  • 18 фев 2026 | 16:02
  • 29464
  • 5
Митко Илиев: Челси даваше 800 000 паунда за мен, но Георги Илиев отказа да ме продаде

Митко Илиев: Челси даваше 800 000 паунда за мен, но Георги Илиев отказа да ме продаде

  • 18 фев 2026 | 11:33
  • 15902
  • 42
Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Вече бяха определени четири шампиона

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Вече бяха определени четири шампиона

  • 18 фев 2026 | 15:42
  • 8535
  • 0