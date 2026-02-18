Стеф Къри отхвърли слуховете за скорошен край на кариерата му

Американецът Стеф Къри сложи край на слуховете за край на кариерата му с думите, че не мисли, че това ще се случи скоро.

„Ще обявя, когато дойде време да се откажа, което не мисля, че бъде скоро“, отбеляза 37-годишният гард на Голдън Стейт Уориърс в интервю за списание People.

„Мисленето за края те лишава от настоящето. Наслаждавам се на цялото изживяване в баскетбола и цялата работа, която е вложена. Надявам се това да ме отведе далеч“, добави баскетболистът.

Стеф Къри е част от Голдън Стейт от 2009 година, когато беше избран под номер 7 в драфта на НБА. Той спечели четири шампионски титли в НБА през 2015-а, 2017-а, 2018-а и 2022 година и изведе тима на САЩ до златен медал на Олимпийските игри в Париж през 2024-а.

Къри продължава да доминира и в настоящия сезон 2025/2026, като постига средно по 27.2 точки, 4.8 асистенции и 3.5 борби.