MotoGP ще има нов дом в Австралия от 2027 година

Надпреварата за Гран При на Австралия в MotoGP ще има нов дом от 2027 година, съобщават медиите на Зеления континент.

От 1997 насам състезанието се провежда на пистата „Филип Айлънд“, чийто договор изтича в края на тази година. По всички личи обаче, че този контракт няма да бъде подновен и надпреварата ще напусне щата Виктория, за да се премести в Южна Австралия.

Една от основните причини за желанието на собствениците на MotoGP да преместят Гран При на Австралия от „Филип Айлънд“ са доста остарелите съоръжения на пистата и нейната изолираност, която ограничава чувствително зрителския капацитет на трасето. Надеждата за запазване на състезанието в щата Виктория беше то да се премести на уличната писта „Албърт Парк“ в Мелбърн, която домакинства на Гран При на Австралия във Формула 1.

Тази идея обаче беше категорично отхвърлена от властите във Виктория, което отвори вратата пред колегите им от Южна Австралия. От там се предложили провеждането на Гран При на Австралия на уличната писта в Аделаида, където от 1986 до 1995 се провеждаше състезанието във Формула 1, а през последните години се провеждат стартове от австралийския шампионат Суперкарс.

Очаква се новината за преместването на Гран При на Австралия да бъде обявена официално още утре. Това ще означава, че MotoGP ще загуби една от най-емблематичните си писти, която често предлага едно от най-големите зрелища през сезона.