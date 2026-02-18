Популярни
Бегачи се изправиха срещу минусови температури в "Голия маратон“

  • 18 фев 2026 | 13:30
  • 632
  • 0
Бегачи се изправиха срещу минусови температури в "Голия маратон"

Общо 450 участници се противопоставиха на минусовите температури, като пробягаха разстоянието без горни дрехи по време на "Голия маратон“ в Пьончан Даегуальонг.

Въпреки студа бегачите демонстрираха висок дух и предизвикаха аплодисментите на зрителите. Участниците свалиха горнищата си, а някои от тях дори направиха закачлив групов скок преди старта на състезанието.

Събитието беше организирано съвместно от Спортния съвет на Пьончан-гун и Спортната асоциация на Даегуальонг-мьон. Организаторите заявиха, че целта на маратона е да насърчи участниците да преминат границите на възможностите си в условия под нулата, като същевременно си пожелаят здраве и късмет през новата година.

Участниците имаха възможност да избират между 5-километрово и 10-километрово трасе.

"Празнуваме успешното домакинство на "Голия маратон“ в Пьончан Даегуальонг за 2026 г.“, заяви Куон Хьок-су, директор на Бюрото по туризъм и икономика към община Пьонгчанг-гун.

"Благодарим на всички, които се включиха въпреки студеното време, и се надяваме участниците да са се насладили пълноценно както на състезанието, така и на красивия зимен пейзаж на Пьончан.“

