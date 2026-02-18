Само Ред Бул ще използва един пилот в Бахрейн днес

Отборът на Ред Бул е единственият, който ще използва само един пилот в рамките на днешния първи ден на втория официален предсезонен тест в Бахрейн.

Цялата програма на Биковете днес ще бъде изнесена от Исак Хаджар, който ще кара и сутринта, и следобед. В същото време при всички други отбори ще има пилотска смяна по време на 60-минутната обедната пауза.

В сутрешните четири часа за подготовка на „Сахир“ на пистата ще бъдат световният шампион Ландо Норис (Макларън), Андреа Кими Антонели (Мерцедес), Шарл Леклер (Ферари), Алекс Албон (Уилямс), Арвид Линдблад (Рейсинг Булс), Фернандо Алонсо (Астън Мартин), Естебан Окон (Хаас), Нико Хюлкенберг (Ауди), Пиер Гасли (Алпин) и Серхио Перес (Кадилак). Следобед те ще бъдат заменени съответно от Оскар Пиастри, Джордж Ръсел, Люис Хамилтън, Карлос Сайнц, Лиам Лоусън, Ланс Строл, Оливър Беарман, Габриел Бортолето, Франко Колапинто и Валтери Ботас.

Сутрешната сесия вече стартира в 9:00 часа българско време и ще продължи до 13:00 часа. След нея ще има едночасова пауза преди пистата отново да отвори за още четири часа за подготовка в 14:00 часа.

