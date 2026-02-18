Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 12:30 на живо: кой срещу кого в полуфиналите за Купата
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Само Ред Бул ще използва един пилот в Бахрейн днес

Само Ред Бул ще използва един пилот в Бахрейн днес

  • 18 фев 2026 | 10:07
  • 353
  • 0

Отборът на Ред Бул е единственият, който ще използва само един пилот в рамките на днешния първи ден на втория официален предсезонен тест в Бахрейн.

Цялата програма на Биковете днес ще бъде изнесена от Исак Хаджар, който ще кара и сутринта, и следобед. В същото време при всички други отбори ще има пилотска смяна по време на 60-минутната обедната пауза.

В сутрешните четири часа за подготовка на „Сахир“ на пистата ще бъдат световният шампион Ландо Норис (Макларън), Андреа Кими Антонели (Мерцедес), Шарл Леклер (Ферари), Алекс Албон (Уилямс), Арвид Линдблад (Рейсинг Булс), Фернандо Алонсо (Астън Мартин), Естебан Окон (Хаас), Нико Хюлкенберг (Ауди), Пиер Гасли (Алпин) и Серхио Перес (Кадилак). Следобед те ще бъдат заменени съответно от Оскар Пиастри, Джордж Ръсел, Люис Хамилтън, Карлос Сайнц, Лиам Лоусън, Ланс Строл, Оливър Беарман, Габриел Бортолето, Франко Колапинто и Валтери Ботас.

Сутрешната сесия вече стартира в 9:00 часа българско време и ще продължи до 13:00 часа. След нея ще има едночасова пауза преди пистата отново да отвори за още четири часа за подготовка в 14:00 часа.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Червеният флаг попречи на Никола Цолов да оглави класирането в Барселона

Червеният флаг попречи на Никола Цолов да оглави класирането в Барселона

  • 17 фев 2026 | 18:12
  • 15743
  • 7
Алпин обяви как ще използва Гасли и Колапинто тази седмица

Алпин обяви как ще използва Гасли и Колапинто тази седмица

  • 17 фев 2026 | 15:32
  • 647
  • 1
Траекторията на развитие на Хюндай не е никак обнадеждаваща

Траекторията на развитие на Хюндай не е никак обнадеждаваща

  • 17 фев 2026 | 14:46
  • 661
  • 0
Тойота направи нещо, което бяхме виждали само от Ауди в WRC

Тойота направи нещо, което бяхме виждали само от Ауди в WRC

  • 17 фев 2026 | 13:32
  • 943
  • 0
Перфектни условия очакват отборите за втория тест в Бахрейн

Перфектни условия очакват отборите за втория тест в Бахрейн

  • 17 фев 2026 | 13:16
  • 1090
  • 0
Никола Цолов стартира тестовете в Барселона с 4-то време

Никола Цолов стартира тестовете в Барселона с 4-то време

  • 17 фев 2026 | 13:04
  • 4948
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Жребият за полуфиналите за Купата на България - очаквайте на живо!

Жребият за полуфиналите за Купата на България - очаквайте на живо!

  • 18 фев 2026 | 10:32
  • 6372
  • 9
ЦСКА 1948 даде 300 билета на Левски, очаква се да свършат за минути, ето кога и къде ще се продават

ЦСКА 1948 даде 300 билета на Левски, очаква се да свършат за минути, ето кога и къде ще се продават

  • 18 фев 2026 | 11:28
  • 761
  • 0
На 7 българи ще стискаме палци днес на Игрите в Милано - Кортина 2026

На 7 българи ще стискаме палци днес на Игрите в Милано - Кортина 2026

  • 18 фев 2026 | 07:11
  • 13805
  • 4
Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

  • 18 фев 2026 | 07:40
  • 4192
  • 0
Втора порция плейофни битки в Шампионската лига

Втора порция плейофни битки в Шампионската лига

  • 18 фев 2026 | 08:04
  • 4842
  • 5
Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

  • 18 фев 2026 | 00:23
  • 57869
  • 227