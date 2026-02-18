Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Арестуваха Деандре Айтън заради марихуана

Арестуваха Деандре Айтън заради марихуана

  • 18 фев 2026 | 09:12
  • 526
  • 0
Арестуваха Деандре Айтън заради марихуана

Центърът на баскетболния Лос Анджелис Лейкърс Деандре Айтън беше арестуван във вторник на международното летище "Линдън Пиндлинг" на Бахамските острови за притежание на малко количество марихуана, съобщиха двама източници, запознати със случая, пред Ройтерс.

Айтън, който е роден на Бахамите, беше задържан за кратко и след това освободен, съобщиха източниците. Баскетболната звезда беше арестуван, докато се опитваше да излети от страната. Ройтерс не успя да определи текущото му местонахождение. Кралските полицейски сили на Бахамите и от Лейкърс не отговориха веднага на исканията за коментар.

Въпреки че архипелагът е предприел стъпки за легализиране на марихуаната за медицински и религиозни цели, лекият наркотик остава незаконен на Бахамските острови. Баскетболистът, който беше избран под номер едно в драфта, подписа двугодишен договор, за да се присъедини към Лейкърс миналото лято, след като игра за Финикс Сънс и Портланд Трейл Блейзърс. Той пропусна втори пореден мач за Лейкърс миналия четвъртък.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Трейси МакГрейди за това кой ще стане защитник на годината в НБА: Уемби и Кейсън Уолъс са претенденти, но моят фаворит е...

Трейси МакГрейди за това кой ще стане защитник на годината в НБА: Уемби и Кейсън Уолъс са претенденти, но моят фаворит е...

  • 17 фев 2026 | 18:02
  • 1158
  • 0
Юношески национал продължава развитието си в Литва

Юношески национал продължава развитието си в Литва

  • 17 фев 2026 | 17:20
  • 814
  • 0
Три победи за гостите: Ето какво се случи в 21-ия кръг на Sesame НБЛ

Три победи за гостите: Ето какво се случи в 21-ия кръг на Sesame НБЛ

  • 17 фев 2026 | 15:49
  • 808
  • 0
Просто невинна закачка?... Майкъл Джордан привлече вниманието върху себе си по необичаен начин

Просто невинна закачка?... Майкъл Джордан привлече вниманието върху себе си по необичаен начин

  • 17 фев 2026 | 14:58
  • 3270
  • 1
Монако изплати заплатите на играчите, странна ситуация с Майк Джеймс

Монако изплати заплатите на играчите, странна ситуация с Майк Джеймс

  • 17 фев 2026 | 14:22
  • 1451
  • 0
16-годишен сърбин влезе в историята на Барселона

16-годишен сърбин влезе в историята на Барселона

  • 17 фев 2026 | 13:47
  • 1204
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

На 7 българи ще стискаме палци днес на Игрите в Милано - Кортина 2026

На 7 българи ще стискаме палци днес на Игрите в Милано - Кортина 2026

  • 18 фев 2026 | 07:11
  • 9609
  • 2
Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

  • 18 фев 2026 | 07:40
  • 3039
  • 0
Втора порция плейофни битки в Шампионската лига

Втора порция плейофни битки в Шампионската лига

  • 18 фев 2026 | 08:04
  • 3299
  • 2
Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

  • 18 фев 2026 | 00:23
  • 54343
  • 225
ПСЖ показа защо е шампион на Европа, Монако трябва много да съжалява

ПСЖ показа защо е шампион на Европа, Монако трябва много да съжалява

  • 17 фев 2026 | 23:54
  • 41876
  • 3
Галатасарай нанесе тежък удар на Ювентус след четири гола през втората част

Галатасарай нанесе тежък удар на Ювентус след четири гола през втората част

  • 17 фев 2026 | 21:37
  • 50909
  • 85