Арестуваха Деандре Айтън заради марихуана

Центърът на баскетболния Лос Анджелис Лейкърс Деандре Айтън беше арестуван във вторник на международното летище "Линдън Пиндлинг" на Бахамските острови за притежание на малко количество марихуана, съобщиха двама източници, запознати със случая, пред Ройтерс.

Айтън, който е роден на Бахамите, беше задържан за кратко и след това освободен, съобщиха източниците. Баскетболната звезда беше арестуван, докато се опитваше да излети от страната. Ройтерс не успя да определи текущото му местонахождение. Кралските полицейски сили на Бахамите и от Лейкърс не отговориха веднага на исканията за коментар.

Въпреки че архипелагът е предприел стъпки за легализиране на марихуаната за медицински и религиозни цели, лекият наркотик остава незаконен на Бахамските острови. Баскетболистът, който беше избран под номер едно в драфта, подписа двугодишен договор, за да се присъедини към Лейкърс миналото лято, след като игра за Финикс Сънс и Портланд Трейл Блейзърс. Той пропусна втори пореден мач за Лейкърс миналия четвъртък.