Трейси МакГрейди за това кой ще стане защитник на годината в НБА: Уемби и Кейсън Уолъс са претенденти, но моят фаворит е...

Легендата на НБА Трейси МакГрейди посочи "Ол-Стар" играча на Торонто Раптърс Скоти Барнс като свой фаворит за наградата „Защитник на годината“, изпреварвайки сочения за фаворит Виктор Уембаняма.
По време на подкаста „Cousins“, който води заедно със своя братовчед и също бивша звезда от НБА Винс Картър, МакГрейди обяви своя избор.
„Избирам Скоти Барнс“, заяви МакГрейди. „Мисля, че Скоти Барнс е кандидат. Той е моят фаворит, но разбира се, тук са още Уемби и Кейсън Уолъс. За мен това са тримата основни претенденти“, добави ТиМак.
Снимки: Gettyimages