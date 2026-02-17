Владо Илиев: Бях готов и имах желание за Топ 10, но не се получи

Владимир Илиев заяви, че е бил готов и е имал желание за класиране в Топ 10 на някое от изминалите състезания от олимпийската програма в биатлона, но нещата не са се получили така, както той се е надявал.

"С какво ще запомня последните ми Олимпийски игри? Ако трябва да гледам позитивно, с добрата ми физическа форма. Днес отново показах, че съм подготвен, но виждах голяма група пред мен и заради голямото ми желание да ги настигна, прибързах с някои неща на стрелбището и отново не се получи. Не мога да го анализирам в момента защо на това място не ми се получи стрелбата поне в един хубав старт. Но това е биатлонът, виждате, няколко грешки и отиваш назад. Но смятам, че успях да се представя достойно на щафетата, в моя последен старт на Олимпийски игри", каза Владо Илиев.

"20 години в биатлона? Да, не са малко 20 години, звучи стряскащо, честно казано, в спорта бързо минават годините и не усещаш олимпийските цикли, но доста са, да. Това е последната ми Олимпиада и съм щастлив, че бях здрав и успях да участвам. Бях готов и имах желание да вляза в Топ 10 и да се представя много достойно, но това е спортът, невинаги се случват нещата както ги плануваме", сподели още Илиев.

"Дали това ще ми е последен сезон? Не мога да отговоря, имам сили, чувствам се добре, всичко зависи от семейното ми положение, моята дъщеря, моята приятелка Милена. Ще обсъдим нещата след сезона, малко да си изчистим главите и ще видим в каква посока ще продължим двамата", продължи 38-годишният биатлонист.

"Милена? Трудно е да си изчистиш главата след такова нещо, но тя е силна, смятам, че има шанс, трябва да е спокойно и на масовия старт всичко е възможно. Там ѝ е на нея силата - когато има пряка конкуренция с нейните съпернички, но има и други състезания след Олимпийските игри, нейният момент ще дойде, тя е много силна и смятам, че има много перспектива за в бъдеще. Знам къде трябва да работи, аз винаги им подсказвам, треньорите, предполагам, също знаят и смятам, че ще има много силни резултати в бъдеще, стига да се успокои", каза още Илиев, добавяйки, че за него е много по-трудно да гледа отстрани, отколкото да участва като състезател.

Снимки: Startphoto