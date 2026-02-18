Първият срещу последния в ключов сблъсък в Премиър лийг

Уулвърхамптън ще посрещне Арсенал в изтеглен мач от 31-вия кръг на Премиър лийг на 18 февруари 2026 г. Двубоят ще започне в 22:00 часа на стадион "Молиню". Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Пол Тиърни. Двубоят трябваше да се грае на 21 март, но бе изтеглен по-рано заради класирането на Арсенал на финала на "Карабао Къп".

Един срещу друг застават последния в класирането Уулвс срещу водача Арсенал. "Вълците" все по-стабилно са се запътили към Чемпиъншип и дори и теоритичните им шансове за спасение намаляват с всеки следващ кръг. Това обаче не означава, че те са се предали и със сигурност ще опитат да объркат сметките на днешния си съперник.

Арсенал, от своя страна, няма право на грешка днес на "Молиню". Лондончани водят в класирането и вече протягат ръце към титлата в Премиър лийг. За да си гарантират, че ще я сграбчат в края на сезона обаче, трябва да не губят точки в такива лесни на хартия мачове.

Разликата между двата отбора в класирането не може да бъде по-драстична. Арсенал е начело на Премиър лийг с 57 точки от 26 изиграни мача, демонстрирайки впечатляващ баланс с 50 отбелязани и само 18 допуснати гола. Междувременно, Уулвърхамптън се намира в дъното на таблицата, заемайки последното 20-то място с едва 9 точки от същия брой мачове.

Уулвърхамптън показва колебливи резултати в последните си пет мача с една победа, едно равенство и три загуби. "Вълците" постигнаха победа срещу Гримсби с 1:0 в мач от ФА Къп (15.02.2026), предшествана от равенство 0:0 срещу Нотингам Форест (11.02.2026). Преди това обаче отборът претърпя три последователни загуби - от Челси с 1:3 (07.02.2026), Борнемут с 0:2 (31.01.2026) и Манчестър Сити с 0:2 (24.01.2026).

От своя страна, Арсенал демонстрира отлична форма с четири победи и едно равенство. "Топчиите" разгромиха Уигън с 4:0 в ФА Къп (15.02.2026), завършиха наравно 1:1 с Брентфорд (12.02.2026) и постигнаха убедителни победи срещу Съндърланд с 3:0 (07.02.2026), Челси с 1:0 в Карабао Къп (03.02.2026) и Лийдс с 4:0 (31.01.2026). Разликата във формата на двата отбора е очевидна преди предстоящата среща.

В последните пет директни сблъсъка между двата отбора, Арсенал има пълно превъзходство с пет победи. Последната среща се състоя на 13 декември 2025 г., когато "топчиите" победиха с 2:1 на своя стадион. Преди това, на 25 януари 2025 г., Арсенал спечели с 1:0 при гостуването си на "Молиню". На 17 август 2024 г. лондончани отново надделяха с 2:0, а на 20 април 2024 г. постигнаха същия резултат при гостуването си на Уулвърхамптън. Първата от петте последни срещи също завърши с победа за Арсенал с 2:1 на 2 декември 2023 г. Очевидно е, че "вълците" имат сериозни затруднения срещу този съперник.

Уулвърхамптън има доста проблеми с окомплектоване на състава си. Хуанг Хи-Чан отпада заради контузия в прасеца, Тоти Гомеш има проблем с подколянното сухожилие, а Йерсон Москера и Енсо Гонзалес са трайно контузени. Андре ще бъде под въпрос до последно, докато Даксън Чачуа също пропуска срещата заради наказание.

В състава на Арсенал Мартин Йодегор пропуска мача поради травма в коляното, но се очаква да се завърне за дербито Тотнъм в неделя. Кай Хаверц остава извън строя заради мускулна травма, като евентуалното му завръщане също е планирано за уикендаа. Микел Мерино е дългосрочно контузен след операция на стъпалото.

Все пак за Артета има и добри новини. Рикардо Калафиори е готов за игра, след като тренира с отбора във вторник, въпреки че се оттегли при загрявката в предишния мач. Бен Уайтсъщо е на разположение е; оплакванията му след мача с Уигън са били само от умора и леко напрежение в сухожилието. Макс Дауман пък се завърна се към тренировки след 6 седмици отсъствие.

