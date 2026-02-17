Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Юношески национал продължава развитието си в Литва

Юношески национал продължава развитието си в Литва

  • 17 фев 2026 | 17:20
  • 358
  • 0
Юношески национал продължава развитието си в Литва

Юношеският национал Калоян Балканджиев стана част от състава на Ритас Вилнюс, обяви официално литовският клуб. Тежкото крило ще играе за младежката формация на тима от столицата на Литва.

Балканджиев за последно се подготвяше в Cats Academy в Бостън.

18-годишният талант прави първите си стъпки в академията на Делфин Бургас, а впоследствие става част от състезаващия се в четвъртото ниво на испанския клубен баскетбол втори отбор на Баскония.

Балканджиев бе сред лидерите на юношеския национален отбор на България до 18-годишна възраст, който завърши на 13-о място на Европейското първенство в Белград, Дивизия А и запази мястото си в елита.

Снимка: ФИБА

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Просто невинна закачка?... Майкъл Джордан привлече вниманието върху себе си по необичаен начин

Просто невинна закачка?... Майкъл Джордан привлече вниманието върху себе си по необичаен начин

  • 17 фев 2026 | 14:58
  • 1846
  • 1
Монако изплати заплатите на играчите, странна ситуация с Майк Джеймс

Монако изплати заплатите на играчите, странна ситуация с Майк Джеймс

  • 17 фев 2026 | 14:22
  • 1065
  • 0
16-годишен сърбин влезе в историята на Барселона

16-годишен сърбин влезе в историята на Барселона

  • 17 фев 2026 | 13:47
  • 907
  • 0
Звезда на Бостън Селтикс: Готов съм да си сменя номера на фланелката срещу 10 милиона долара

Звезда на Бостън Селтикс: Готов съм да си сменя номера на фланелката срещу 10 милиона долара

  • 17 фев 2026 | 11:22
  • 1036
  • 0
Найджъл Хейс-Дейвис разкри защо е избрал Панатинайкос

Найджъл Хейс-Дейвис разкри защо е избрал Панатинайкос

  • 17 фев 2026 | 11:00
  • 511
  • 0
Мини Купа България 2026 съпътства Финалната осмица при мъжете

Мини Купа България 2026 съпътства Финалната осмица при мъжете

  • 17 фев 2026 | 10:30
  • 482
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Великият Джони Велинов в много тежко състояние във ВМА

Великият Джони Велинов в много тежко състояние във ВМА

  • 17 фев 2026 | 17:27
  • 18495
  • 28
БФС спечели делото с Кръстаич

БФС спечели делото с Кръстаич

  • 17 фев 2026 | 16:48
  • 7741
  • 3
Няма да е Бербатов - Димитър Илиев се завръща в ММС

Няма да е Бербатов - Димитър Илиев се завръща в ММС

  • 17 фев 2026 | 16:25
  • 9549
  • 22
България направи втората си най-добра мъжка олимпийска щафета, злато за Франция

България направи втората си най-добра мъжка олимпийска щафета, злато за Франция

  • 17 фев 2026 | 16:56
  • 11782
  • 12
Етър 1:1 Фратрия, червен картон за гостите

Етър 1:1 Фратрия, червен картон за гостите

  • 17 фев 2026 | 18:20
  • 3164
  • 0
Спрягат треньорско каре за Ботев (Пд)

Спрягат треньорско каре за Ботев (Пд)

  • 17 фев 2026 | 13:35
  • 20311
  • 26