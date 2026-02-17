Юношески национал продължава развитието си в Литва

Юношеският национал Калоян Балканджиев стана част от състава на Ритас Вилнюс, обяви официално литовският клуб. Тежкото крило ще играе за младежката формация на тима от столицата на Литва.

Балканджиев за последно се подготвяше в Cats Academy в Бостън.

18-годишният талант прави първите си стъпки в академията на Делфин Бургас, а впоследствие става част от състезаващия се в четвъртото ниво на испанския клубен баскетбол втори отбор на Баскония.

Балканджиев бе сред лидерите на юношеския национален отбор на България до 18-годишна възраст, който завърши на 13-о място на Европейското първенство в Белград, Дивизия А и запази мястото си в елита.

Снимка: ФИБА