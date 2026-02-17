Звезди пристигат в Сямън за двойния китайски кръг от Диамантената лига

Докато се подготвят да посрещнат Нова година, китайските фенове на леката атлетика вече могат да очакват с нетърпение поредното звездно събитие на турнира от Диамантената лига в Сямън през 2026 г.

Американските звезди Масай Ръсел, Кордел Тинч и Джо Ковач потвърдиха участието си на Red Star Macalline Xiamen Meeting на 23 май.

Олимпийската шампионка на 100 метра Ръсел направи своя дебют в Диамантената лига именно в Сямън през 2024 г., само месеци преди да спечели златото на Игрите в Париж 2024.

Тя се завръща на стадион "Егрет“ като част от двойния китайски кръг тази година, след като вече потвърди присъствието си и на състезанието в Шанхай/Кeцяо седмица по-рано.

Тази победа даде старт на кампания, която промени живота на Тинч, който впоследствие спечели както титлата в Диамантената лига, така и световната титла.

Действащият шампион в тласкането на гюле Ковач ще направи първото си участие в Диамантената лига в Китай от десет години насам, когато влезе в кръга в Сямън.

Въпреки това, ветеранът от САЩ има предишен опит в Китай, след като спечели първата си световна титла в Пекин през 2015 г.

