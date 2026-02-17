Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Звезди пристигат в Сямън за двойния китайски кръг от Диамантената лига

Звезди пристигат в Сямън за двойния китайски кръг от Диамантената лига

  • 17 фев 2026 | 15:34
  • 596
  • 0
Звезди пристигат в Сямън за двойния китайски кръг от Диамантената лига

Докато се подготвят да посрещнат Нова година, китайските фенове на леката атлетика вече могат да очакват с нетърпение поредното звездно събитие на турнира от Диамантената лига в Сямън през 2026 г.

Американските звезди Масай Ръсел, Кордел Тинч и Джо Ковач потвърдиха участието си на Red Star Macalline Xiamen Meeting на 23 май.

Олимпийската шампионка на 100 метра Ръсел направи своя дебют в Диамантената лига именно в Сямън през 2024 г., само месеци преди да спечели златото на Игрите в Париж 2024.

Тя се завръща на стадион "Егрет“ като част от двойния китайски кръг тази година, след като вече потвърди присъствието си и на състезанието в Шанхай/Кeцяо седмица по-рано.

Тази победа даде старт на кампания, която промени живота на Тинч, който впоследствие спечели както титлата в Диамантената лига, така и световната титла.

Действащият шампион в тласкането на гюле Ковач ще направи първото си участие в Диамантената лига в Китай от десет години насам, когато влезе в кръга в Сямън.

Въпреки това, ветеранът от САЩ има предишен опит в Китай, след като спечели първата си световна титла в Пекин през 2015 г.

Следвай ни:

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Ходжкинсън ще атакува световния рекорд на 800 метра в зала на Чеплак в Лиевен

Ходжкинсън ще атакува световния рекорд на 800 метра в зала на Чеплак в Лиевен

  • 17 фев 2026 | 14:44
  • 2452
  • 0
Лобалу стана третият най-бърз европеец в полумаратона

Лобалу стана третият най-бърз европеец в полумаратона

  • 17 фев 2026 | 14:35
  • 267
  • 0
Италианка подобри световния рекорд на 60 м/пр при девойките под 18 г.

Италианка подобри световния рекорд на 60 м/пр при девойките под 18 г.

  • 17 фев 2026 | 13:29
  • 480
  • 0
Азу с шампионски дубъл в спринта във Великобритания

Азу с шампионски дубъл в спринта във Великобритания

  • 17 фев 2026 | 13:11
  • 399
  • 0
Фемке Бол пропуска състезанието в Лиевин

Фемке Бол пропуска състезанието в Лиевин

  • 17 фев 2026 | 12:48
  • 491
  • 0
Рохас се завърна в познатия си стил и оглави световната ранглиста за сезона с 14.95 м

Рохас се завърна в познатия си стил и оглави световната ранглиста за сезона с 14.95 м

  • 15 фев 2026 | 18:56
  • 1110
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС спечели делото с Кръстаич

БФС спечели делото с Кръстаич

  • 17 фев 2026 | 16:48
  • 1114
  • 1
Няма да е Бербатов - Димитър Илиев се завръща в ММС

Няма да е Бербатов - Димитър Илиев се завръща в ММС

  • 17 фев 2026 | 16:25
  • 3525
  • 16
България направи втората си най-добра мъжка олимпийска щафета, злато за Франция

България направи втората си най-добра мъжка олимпийска щафета, злато за Франция

  • 17 фев 2026 | 16:56
  • 1044
  • 0
Спрягат треньорско каре за Ботев (Пд)

Спрягат треньорско каре за Ботев (Пд)

  • 17 фев 2026 | 13:35
  • 15798
  • 23
Зад сектор "Г" на "Армията" вече павират

Зад сектор "Г" на "Армията" вече павират

  • 17 фев 2026 | 11:01
  • 30670
  • 88
Венци за Левски и Варела: Никой не ми е звънял - сещат се, когато им опре яйцето до задника

Венци за Левски и Варела: Никой не ми е звънял - сещат се, когато им опре яйцето до задника

  • 17 фев 2026 | 10:36
  • 25488
  • 43