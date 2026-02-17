Просто невинна закачка?... Майкъл Джордан привлече вниманието върху себе си по необичаен начин

Майкъл Джордан отпразнува бурно победата на Daytona 500 през 2026 г., но се озова под светлината на прожекторите заради момент от празненствата със сина на Тайлър Редик - Бо.

Въпреки че имаше много поводи за радост за Майкъл Джордан на Daytona 500, легендата на НБА нашумя в социалните мрежи с видео, показващо как той празнува със сина на тазгодишния победител, Тайлър Редик. На кадрите той многократно пощипва по долната част на гърба на Бо и докосва крака му. Близостта между Въздушния и семейство Редик изглежда очевидна, но въпреки това този начин на празнуване изглежда леко странен и необичаен.

В коментарите под публикацията на Say Cheese TV в Instagram, някои фенове бяха объркани, като един от тях попита: „Защо изобщо му е нужно да прави това?“

Трябва да се отбележи, че това не е първият път, в който Джордан празнува с Бо. Съществува и по-стар клип, на който Джордан държи сина на Редик след друго състезание.

Редик е печелил различни шампионати в кариерата си. Той е двукратен шампион в NASCAR Xfinity Series и се присъедини към 23XI през 2022 г., като дебютира през сезон 2023.

Какво правеше Майкъл Джордан на Daytona 500?

Джордан беше на Daytona 500, за да подкрепи 23XI и Редик, който спечели „Великото американско състезание“ в неделя. Това означава, че Джордан спечели още един „пръстен“ след шестте си титли в НБА.

Той е съсобственик на 23XI Racing заедно с Дени Хамлин и Къртис Полк. Джордан се присъедини към отбора през 2020 г., а в него се състезават още Бъба Уолъс, Райли Хербст, Кори Хайм и Редик.

Състезанието Daytona 500 за 2026 г. се проведе на 15 февруари на пистата Daytona International Speedway в Дейтона Бийч, Флорида. То беше първият кръг от сезона на NASCAR Cup Series за 2026 г.

Разбира се, спечелването на шампионати не е нещо ново за Джордан. По време на състезателната си кариера той спечели шест финала на НБА с Чикаго Булс. Беше обявен за MVP на финалите и в шестте серии. Освен това, той е петкратен MVP на НБА и 14-кратен участник в Мача на звездите.

В момента Джордан е миноритарен собственик на Шарлът Хорнетс. Той игра колежански баскетбол в Северна Каролина, така че връзката е очевидна.

Историята на NASCAR продължава да се развива с напредването на сезона. Винаги има нови пилоти, промени в правилата и много драма. NASCAR е американска традиция, а пилотите се превръщат в популярни имена.

Майкъл Джордан е икона, където и да отиде. Като член на Залата на славата на баскетбола и един от най-великите спортисти, той разшири дейността си и в други спортове - от собственик на баскетболен клуб до собственик на отбор в NASCAR.