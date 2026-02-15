Ходжкинсън подобри британския рекорд на 800 метра в зала след впечатляващ резултат

Олимпийската шампионка Кийли Ходжкинсън даде зашеметяващ старт на своята кампания за 2026 г., постигайки най-доброто време в света за сезона от 1:56.33, за да спечели своята серия на 800 метра на първенството на закрито на Обединеното кралство в Бирмингам в събота.

Бронзовата медалистка от световно първенство, която се състезава за първи път от октомври миналата година, използва уикенда като подготовка преди участието си на турнира от златната верига на Световната атлетика в зала в Лиевен следващата седмица, където ще се стреми към още по-бързо бягане.

Бягайки сама, Ходжкинсън премина първите 200 метра за 27.36 и достигна средата на дистанцията при 56.28. Тя поддържаше това темпо и на 600-ия метър (1:26.11), като продължи да увеличава преднината си, за да финишира с време 1:56.33.

С това постижение тя подобри с почти секунда собствения си британски рекорд на къса писта (1:57.18) и се изкачи до трето място във вечната световна ранглиста в зала.

"В момента съм в наистина добра форма и го виждам в тренировките“, заяви Ходжкинсън, чийто сезон 2025 започна с известно забавяне поради контузия. "Имаме големи надежди за следващите няколко седмици в зала.“

"От години не съм имала по-здравословна зимна подготовка. Честно казано, не приемам нищо за даденост. Беше толкова разочароващо да бъда извън пистата за толкова дълго време. Просто съм щастлива, че мога да направя сезон в зала и нищо да не ме спира“, добави тя.

В другите дисциплини в Бирмингам Дина Ашър-Смит беше категорична победителка на 60 метра при жените, записвайки рекорд на шампионата от 7.05 – само на 0.02 секунди от собствения си британски рекорд. Световната сребърна медалистка на 200 метра Ейми Хънт зае второ място със 7.15.

Световният шампион в зала Джеремая Азу спечели титлата при мъжете с време 6.56.

Моли Кодъри, световната шампионка в зала за 2024 г., откри сезона си с победа в овчарския скок при жените, преодолявайки 4.65 м.

