Лобалу стана третият най-бърз европеец в полумаратона

Действащият европейски шампион на 10 000 метра Доминик Лобалу записа четвъртото най-бързо време в историята, постигано от европейски атлет, след като финишира втори на полумаратона в Барселона в неделя. Победата заслужи етиопецът Хагос Гебриует с 58:05, а Лобалу завърши втори за 59:26. Така той се изравни на трето място в европейската ранглиста за всички времена с италианеца Йеманеберхан Крипа.

Единствените европейски атлети, които имат по-бързи времена в полумаратона, са Джулиън Уондърс с 59:13 и европейският рекордьор Андреас Алмгрен, който има 59:23 и 58:41 при двата си опита в тази дистанция.

Снимки: Gettyimages