16-годишен сърбин влезе в историята на Барселона

  • 17 фев 2026 | 13:47
16-годишен сърбин влезе в историята на Барселона

Сръбският талант на Барселона Никола Кустурица влезе в историята на клуба по време на победата над Манреса с 97:60 в неделя в испанската Лига Ендеса.

На 16 години, 9 месеца и 15 дни, крилото стана най-младият играч на Барселона, отбелязвал някога точка в елитното испанско първенство.

Кустурица завърши двубоя със 7 точки (3/3 за две точки, 0/2 за три точки, 1/2 от наказателната линия), 6 борби и 2 откраднати топки за близо 16 минути на паркета.

Това беше третият му мач в испанското първенство за сезона. По-рано, през октомври, той постави друг рекорд, превръщайки се в най-младия състезател, играл за Барселона в лигата, на възраст 16 години, 5 месеца и 12 дни.

През настоящата кампания той записа и едно участие в Евролигата, като игра една минута в мач срещу Париж през декември.

Снимки: Imago

