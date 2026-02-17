Популярни
  3. Италианка подобри световния рекорд на 60 м/пр при девойките под 18 г.

Италианка подобри световния рекорд на 60 м/пр при девойките под 18 г.

  • 17 фев 2026 | 13:29
  • 153
  • 0
Италианка подобри световния рекорд на 60 м/пр при девойките под 18 г.

Алесия Суко подобри собственото си най-добро постижение в света при девойките под 18 години за всички времена в бягането на 60 метра с препятствия. На шампионата на Италия за девойки и девойки под 18 години в зала тя спечели надпреварата с 8.05 секунди. Миналата година тя записа най-добрия резултат в света за тази възраст от 8.07 сек, а сега свали още 0.02 сек, като това е и национален рекорд на Италия за възрастта.

На 16 години Суко спечели бронзов медал на 100 метра с препятствия на Европейското първенство под 20 години в Тампере миналия август. Тя ще бъде и една от най-големите надежди на Италия медал на Европейското първенство под 18 г. на родна земя в Риети (Италия) през юли.

Двойната европейска шампионка за девойки под 20 г. Кели Дуала, която спечели титлите на 100 и 4 по 100 м на 15 г. миналата година, също ще бъде в отбора за континенталния форум за юноши и девойки.

16-годишната в момента Дуала спечели титлата на 60 м с личен рекорд за сезона от 7.27 сек.

Снимка: rietinvetrina.it

