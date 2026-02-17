Монако изплати заплатите на играчите, странна ситуация с Майк Джеймс

Баскетболният клуб Монако се сблъска със сериозни финансови затруднения под собствеността на Алексей Федоричев, което доведе до многомесечно забавяне на заплатите на играчите. Недоволството в отбора нарастваше, а Майк Джеймс публично изразяваше разочарованието си в социалните мрежи. В същото време медиите спекулираха за евентуално напускане на Никола Миротич в посока Ховентуд, както и за това, че треньорът Василис Спанулис може да напусне клуба. Въпреки че играчите обмисляха стачка като опция, в крайна сметка решиха да се съсредоточат върху задълженията си на терена.

Според информация, публикувана от френския вестник L’Equipe, клубът най-накрая е изплатил заплатите за декември. Почти всички играчи са получили пълната сума, с изключение на Майк Джеймс, на когото все още се дължат 50 000 евро за този месец. В статията се посочва, че изплащането е осъществено с посредничеството на трета страна, като се има предвид, че сметките на собственика Алексей Федоричев в момента не са оперативни. Известно е също така, че Княжество Монако е предоставило финансова подкрепа, за да помогне на клуба да преодолее този труден период.

Снимки: Sportal.bg