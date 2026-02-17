Свалиха всички обвинения за допинг срещу треньора на руския национален отбор по борба

Международната агенция за допинг тестове (ITA) оправда олимпийския шампион Хаджимурат Гацалов, старши треньор на руския отбор по свободна борба, по всички обвинения за допинг след предварително споразумение, съобщи пред ТАСС Михаил Мамиашвили, президент на Руската федерация по борба.

Гацалов беше временно отстранен от 5 май 2025-а поради нарушение на антидопинговите правила.

„Хаджимурат Гацалов беше напълно оправдан, всички обвинения бяха свалени. Никога не сме се съмнявали в неговата невинност нито за секунда“, каза Мамиашвили.

„Гацалов е старши треньор на руския отбор по свободна борба от 2023 година. Като спортист той спечели олимпийската титла през 2004-а, а освен това е петкратен световен и трикратен европейски шампион.

Нарушението на антидопинговите правила е от 10 май 2015-а въз основа на базата данни на Московската антидопингова лаборатория (ЛИМС) и събраните от нея проби. ЛИМС е регистрирала действия, свързани с резултатите от допинг тестовете на руски спортисти от 2012 до 2015 г. През януари 2019-а, като част от споразумението за възстановяване на правата на Руската антидопингова агенция (РУСАДА), данните са прехвърлени на Световната антидопингова агенция (УАДА).

Олимпийският шампион по борба свободен стил Хаджимурат Гацалов ще продължи да бъде старши треньор на националния отбор, добави Михаил Мамиашвили.

Треньорът коментира, че е бил напълно уверен в това, че истината ще бъде доказана.

„Искам да благодаря на всички, които бяха до мен и ми оказаха професионална подкрепа. Никога не съм употребявал забранени вещества и бях уверен, че ще можем да докажем истината. Специални благодарности на Михаил Мамиашвили и Руската федерация по борба за доверието и подкрепата през този труден период. След отстраняването бях отстранен от всички списъци, трудовият ми договор не беше подновен и бях лишен от президентската стипендия, която получавах като олимпийски шампион през 2004 година. Повече от шест месеца ми беше забранено да тренирам или да участвам в спортни дейности под каквато и да е форма. За щастие успяхме да преодолеем това изпитание и да стигнем до справедливост“, каза Гацалов.