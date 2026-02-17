Фемке Бол пропуска състезанието в Лиевин

Топ атлетката Фемке Бол сподели лоша новина във вторник. Наскоро тя премина от 400 метра с препятствия към 800 метра и дебютира с красива победа на състезание на закрито. Заради физически проблеми обаче засега това ще остане единственото ѝ участие.

Бол трябваше да участва тази седмица на състезанието на закрито в Лиевин, но е принудена да се откаже. Нидерландката страда от контузия на сухожилие в стъпалото. Проблемите възникнаха след последната тежка тренировка. Първоначално не изглеждаше толкова сериозно и Бол планираше две състезания. Но след първото тя почувства толкова силна болка, че не може да бяга в Лиевин.

Крачка назад

По нейни думи, тя не иска да поема рискове и затова прави крачка назад. "Използвам и натоварвам тялото си по нов начин този сезон. Това е тънка граница и сега тялото ми казва, че всичко е малко в повече в момента", пише тя в Instagram. "Благодаря за цялата страхотна подкрепа по време на този преход. Съжалявам, че тази зима ще остане само едно състезание", добавя тя.

Преди седмица и половина Бол направи дългоочаквания си международен дебют на 800 метра, след като през есента реши да се съсредоточи върху тази дистанция вместо на 400 метра с препятствия. Многократната световна шампионка стартира отлично на новата си дистанция, като веднага спечели състезанието във френския Мец. Освен това, с време 1:59.07, тя подобри 25-годишен нидерландски рекорд на закрито.

Успехи на 400 метра с препятствия

През последните години Бол постигна големи успехи на 400 метра с препятствия. Тя стана двукратна световна шампионка, спечели два олимпийски бронзови медала и беше непобедена в Диамантената лига в продължение на години. Освен това имаше и световна титла на щафета 4x400 метра. На Олимпийските игри в Париж тя спечели злато със смесената щафетата на 4x400 метра , като направи впечатляващ финален спринт.

