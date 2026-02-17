Найджъл Хейс-Дейвис разкри защо е избрал Панатинайкос

Найджъл Хейс-Дейвис коментира решението си да се присъедини към Панатинайкос, заявявайки, че е почувствал, че е дошло време за нова глава, след като е дал всичко от себе си през последните години. Шампионът и MVP на Финалната четворка в Евролигата също така сподели вълнението си от изграждането на разбирателство с новите си съотборници и отправи послание за подкрепа и единство към феновете.

Найджъл Хейс-Дейвис е готов за нова страница в кариерата си. След като помогна на Фенербахче да спечели титлата в Евролигата през миналия сезон и игра половин сезон в НБА, 31-годишното крило подписа с Панатинайкос и сподели мислите си за трансфера.

Хейс-Дейвис обясни, че решението е дошло след задълбочени разговори с близките му хора.

"Обсъдих го със семейството, приятелите, агента ми и със себе си", обясни Хейс-Дейвис. "Всички знаят, че Фенербахче беше вариант, но предвид това, което направих там през последните няколко години и особено това, което постигнахме като отбор миналата година, просто почувствах, че една глава е затворена и че съм дал всичко от себе си. Мисля, че дадох най-доброто, на което съм способен. Надявам се те да го оценяват и да са се насладили, а сега това е следващата глава в живота и в баскетбола", добави той.

Универсалното крило е известно със своята резултатност, усилия в защита и способността си да изпълнява различни роли на паркета. Той вярва, че може бързо да се адаптира към системата на новия си треньор.

"Както винаги казвам, ще работя здраво и ще се опитам да допринеса максимално в защита и нападение. Говорих с треньора, преди да излезем на игрището, преминахме през комбинациите и той ми напомни: "Не идвай тук, за да се впишеш, а за да бъдеш Найджъл, а ние ще нагодим играта около теб". Това е голямо насърчение", продължи Хейс-Дейвис.

Панатинайкос вече разполага с елитни играчи. Кендрик Нън беше MVP на редовния сезон в Евролигата за 2024/25 г., докато Костас Слукас спечели приза за MVP на Final Four през 2024 г. Хейс-Дейвис очаква с нетърпение да изгради химия с новите си съотборници.

"Това е шанс да се опитаме да накараме нещата да работят. Очевидно на хартия тези отличия звучат много добре, но целта, задачата и забавлението идват от това да свършим добра работа на игрището. Така че ще дам най-доброто от себе си, както съм сигурен, че и те ще направят, за да постигнем добра химия възможно най-бързо. Надявам се това да ни доведе до победи", сподели още американецът.

Опитното крило отправи и послание към феновете.

"Подкрепяйте ни, когато се справяме добре и ни подкрепяйте още повече, когато не се справяме. И винаги помнете, че се стараем максимално. Благодаря ви", завърши Хейс-Дейвис.

Хейс-Дейвис носи сериозен опит в Атина. През този сезон той взе участие в 27 мача от НБА с екипа на Финикс Сънс, записвайки средно по 1.3 точки и 1.2 борби за 7.2 минути на мач.

През сезон 2024/25 в Евролигата той постигна средни показатели от 16.7 точки, 5.3 борби и 1.7 асистенции за 31 минути на мач, играейки ключова роля в шампионския поход на Фенербахче.

Снимки: Gettyimages