Лиам Лоусън каза каква ще е целта му във Формула 1 през 2026 година

Пилотът на Рейсинг Булс Лиам Лоусън каза каква ще е неговата цел за сезон 2026 във Формула 1, който ще стартира в Австралия след две седмици.

Новозеландецът ще иска да пренесе своята форма от заключителната фаза на 2025 година, в която той отбеляза 18 от своите 38 точки в последната третина на шампионата. Това дойде след доста щурото начало на шампионата за него, когато той започна сезона в Ред Бул, но след само две състезания беше върнат в Рейсинг Булс, където имаше нужда от малко време, за да се освести.

Но сега, с пълна предсезонна подготовка с отбора, за който ще се състезава, Лоусън се надява на силно начало на сезона, за да надгради над това, което показа в края на миналата година. Но първо за новозеландецът ще бъде важно да разбере къде точно се намира Рейсинг Булс в баланса на силите при въвеждането на новите технически правила.

„Гледайки назад към миналата година и това колко щура беше тя, аз мисля, че втората половина на сезона беше доста силна. Така че се надявам да продължа тази инерция и да прогресирам, това ще е основното.



„Първото нещо, разбира се, ще бъде да видим къде точно се намираме в колоната. След това, от лична гледна точка, аз се чувствам добре и просто искам да направим тази кола възможно най-бърза.



„Колкото си по-бърз, толкова повече се наслаждаваш. Ние сме тук, за да печелим точки и да постигаме добри резултати. И да, колкото сме по-напред на решетката, толкова повече аз ще се наслаждавам“, заяви Лоусън.

