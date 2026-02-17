Мини Купа България 2026 съпътства Финалната осмица при мъжете

Турнир за 16-годишни юноши организират БФ Баскетбол и БК Балкан по време на финалната осмица на efbet Купа България 2026 при мъжете. Между 20-и и 22-и февруари, в Ботевград, ще се проведат общо 9 срещи между юношеските тимове на 6 от 8-те класирали се за финалите мъжки представителни отбори.

Идеята е да се даде възможност за преплитане на детско-юношеския баскетбол с професионалния, да се предостави шанс на децата да бъдат част от Sesame НБЛ реалността, като срещите от МИНИ Купата ще се организират и проведат по същия начин като тези на НБЛ, за да се поставят под прожекторите за тези няколко дни деца и треньори от школите на участващите отбори, посочва БФБаскетбол.

В първото издание на турнира ще се включат юноши до 16 г. на клубовете Академик Бултекс 99, Балкан, Миньор 2015, Рилски спортист, Спартак Плевен и Черно море Тича.

Програмата на Мини Купа 2026 следва тази на efbet Купа България за мъже. Противниците в срещите между отборите – юноши до 16 години, се определят на база на съществуващия изтеглен жребий за мъжките тимове.

За определяне на последния полуфиналист в турнира се избира загубилият отбор, представил се най-добре измежду трите загубили в четвъртфиналите (б.а. - загубил с най-малка разлика). Разпределението на местата 5-о – 6-о се определя в два мача.

Финалът, както и мачът за 3-о място ще се проведат в “Арена Ботевград”, непосредствено преди финалния мач от efbet Купа България 2026.

Срещите от полуфиналите и финала на турнира МИНИ Купа България 2026 ще бъдат наблюдавани от директор “Развитие” към БФБаскетбол Пини Гершон.

ПРОГРАМА:

20 февруари (петък), четвъртфинали:

зала "Георги Христов", Ботевград

14.00 ч. Рилски спортист - Академик Бултекс 99

16.00 ч. Балкан - Спартак Плевен

19.00 ч. Миньор 2015 - Черно море Тича

21 февруари (събота), полуфинали:

зала "Георги Христов", Ботевград

10.00 ч. 5-о/6-о място - Загубил 1/4-финал 2/3/4 - Загубил 1/4-финал 2/3/4

12.00 ч. Победител Рилски/Академик - Загубил Четвъртфинал 2/3/4 най-малка разлика

14.00 - Победител Миньор/Черно море - Победител Балкан/Спартак

22 февруари (неделя) финали:

10.30 ч. - 5-о - 6-о място - зала “Георги Христов”

12.30 ч. - Мач за 3-о място - “Арена Ботевград”

14.00 ч. - Финал - “Арена Ботевград”

Всички срещи ще бъдат излъчвани онлайн, в каналите на БФБаскетбол в Youtube.com.

Стремежът на централата е турнирът за МИНИ Купа България да се превърне в неотменна част от финала за Купа България за в бъдеще, като всяка година се избира в коя възрастова група да се проведе, отбелязват още от БФБаскетбол.

Снимка: БФБаскетбол