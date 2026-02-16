Съдиите свикнаха да разчитат прекалено много на ВАР, смята Уейн Рууни

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни смята, че грешките, допуснати от съдиите по време на мача за Купата на ФА между Астън Вила и Нюкасъл през уикенда, показват прекомерно разчитане на системата видеоасистент рефер (ВАР). Главният арбитър Крис Кавана и неговите асистенти Гари Бесуик и Ник Грийнхалг бяха подложени на остри критики за поведението си по време на срещата от четвъртия кръг на турнира, играна на „Вила Парк“ и спечелена от гостите с 3:1.
Те не успяха да видят, че Тами Ейбрахам е бил в засада при първия гол на Астън Вила, с който резултатът беше открит, а също така не забелязаха и високо вдигнат крак от защитника на Вила Люка Дин срещу Джейкъб Мърфи от Нюкасъл, което можеше да предотврати червен картон на вратаря на домакините малко по-късно. След това пък отсъдиха пряк свободен удар за игра с ръка на Дин, макар по същото време той да беше вътре в наказателното поле.
Рууни, в ролята си на експерт-анализатор на “Би Би Си” обясни, че играта с ръка „е едно от най-лошите решения, които е виждал изобщо във футбола“. А малко по-късно, говорейки в подкаста „Шоуто на Уейн Рууни“, той каза: „Мисля, че има прекалено голяма зависимост на съдиите от ВАР. И за съжаление, сега те са свикнали с това, отвсякъде получават помощ. И понякога ги измъква от допускането на грешки. Чакат, чакат да им се подскаже и тогава взимат решение“.
„Но ако са без ВАР, те ще трябва да вземат решение сами. И някак отвикнаха, също така и с правилото да остават долу с флага, което им костваше и провалите в мача Астън Вила – Нюкасъл. Никой не отрича, че това е много трудна работа. Мисля, че в тази ситуация съдиите се нуждаят от помощ, а не я получават от ВАР“, допълни бившият централен нападател на Юнайтед и английския национален отбор, цитиран от БТА.
Рууни каза, че грешката при играта с ръка на Дин в този мач е съпоставима с незачетените голове на Франк Лампард и Педро Мендеш, съответно в случаи през 2010 и 2005 г., когато топката ясно премина линията, но съдиите не видяха.
„Имах усещането, че страничният арбитър е в много добра позиция, за да види ситуацията, и главният просто е пропуснал да вземе под внимание сигнала му. Но когато нищо не стана, си помислих, че това е много странно решение. В крайна сметка съдиите вероятно са били разочаровани да видят какво става.", добави анализаторът.
Бившият рефер от Премиър лийг Греъм Скот, който беше гост в подкаста, не смята, че „е справедливо да се твърди, че съдиите се крият зад ВАР". „Очевидно работя отблизо с тях и познавам тези момчета, а те не са такива“, каза той.