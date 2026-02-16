Популярни
  Астън Вила
  2. Астън Вила
  3. Съдиите свикнаха да разчитат прекалено много на ВАР, смята Уейн Рууни

Съдиите свикнаха да разчитат прекалено много на ВАР, смята Уейн Рууни

  • 16 фев 2026 | 19:30
  • 499
  • 0

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни смята, че грешките, допуснати от съдиите по време на мача за Купата на ФА между Астън Вила и Нюкасъл през уикенда, показват прекомерно разчитане на системата видеоасистент рефер (ВАР). Главният арбитър Крис Кавана и неговите асистенти Гари Бесуик и Ник Грийнхалг бяха подложени на остри критики за поведението си по време на срещата от четвъртия кръг на турнира, играна на „Вила Парк“ и спечелена от гостите с 3:1.

Те не успяха да видят, че Тами Ейбрахам е бил в засада при първия гол на Астън Вила, с който резултатът беше открит, а също така не забелязаха и високо вдигнат крак от защитника на Вила Люка Дин срещу Джейкъб Мърфи от Нюкасъл, което можеше да предотврати червен картон на вратаря на домакините малко по-късно. След това пък отсъдиха пряк свободен удар за игра с ръка на Дин, макар по същото време той да беше вътре в наказателното поле.

Рууни, в ролята си на експерт-анализатор на “Би Би Си” обясни, че играта с ръка „е едно от най-лошите решения, които е виждал изобщо във футбола“. А малко по-късно, говорейки в подкаста „Шоуто на Уейн Рууни“, той каза: „Мисля, че има прекалено голяма зависимост на съдиите от ВАР. И за съжаление, сега те са свикнали с това, отвсякъде получават помощ. И понякога ги измъква от допускането на грешки. Чакат, чакат да им се подскаже и тогава взимат решение“.

„Но ако са без ВАР, те ще трябва да вземат решение сами. И някак отвикнаха, също така и с правилото да остават долу с флага, което им костваше и провалите в мача Астън ВилаНюкасъл. Никой не отрича, че това е много трудна работа. Мисля, че в тази ситуация съдиите се нуждаят от помощ, а не я получават от ВАР“, допълни бившият централен нападател на Юнайтед и английския национален отбор, цитиран от БТА.

Рууни каза, че грешката при играта с ръка на Дин в този мач е съпоставима с незачетените голове на Франк Лампард и Педро Мендеш, съответно в случаи през 2010 и 2005 г., когато топката ясно премина линията, но съдиите не видяха.

„Имах усещането, че страничният арбитър е в много добра позиция, за да види ситуацията, и главният просто е пропуснал да вземе под внимание сигнала му. Но когато нищо не стана, си помислих, че това е много странно решение. В крайна сметка съдиите вероятно са били разочаровани да видят какво става.", добави анализаторът.

Бившият рефер от Премиър лийг Греъм Скот, който беше гост в подкаста, не смята, че „е справедливо да се твърди, че съдиите се крият зад ВАР". „Очевидно работя отблизо с тях и познавам тези момчета, а те не са такива“, каза той.

