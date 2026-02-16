Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
Германски скиор критикува "стерилността" на Олимпийските игри

  • 16 фев 2026 | 18:39
  • 401
  • 1
В Милано-Кортина 2026 няма място и време, за да се почувстваш наистина на Олимпийски игри, заяви германският скиор Линус Щрасер, цитиран от агенция ДПА. Той обясни, че състезанията са твърде регулирани и нямат общо с класическите стартове за Световната купа на места като Китцбюел и Аделбоден.

"Не е приятно, но няма и да го крия. Усеща се някакъв вид стерилност", каза Щрасер.

Други германски скиори също говориха за липсата на адекватна атмосфера в мъжките ски в Бормио, където практически няма олимпийско село, а състезателите и техните отбори са настанени по хотели.

"Бормио ми доказа, че всъщност Пекин 2022 не беше зле изобщо. Да, пандемията ни стресираше, но пък бяхме в олимпийското село. Състезателите на дисциплините на лед бяха при нас, имаше огромен ресторант за вечеря и се създаваше някакъв вид на една цяла общност", каза още Щрасер.

Германецът каза, че неговата съпруга, двете му деца и други членове на семейството му са били в Бормио, но не са били допуснати в близост до пистата. Самият той пък не успя да стигне до женските състезания, които са на пет часа и половина с автомобил. Неговата сънародничка Ема Айхер стигна до медалите, но Щрасер така и не успя да я види.

"Искаше ми се да празнуваме медала с Ема и да вдигнем една наздравица", добави той.

Снимки: Gettyimages

