Звездите в алпийските ски се оплакаха от липсата на олимпийски дух в Бормио

Някои от най-популярните състезатели в ски алпийските дисциплини при мъжете пристигнаха в Италия, но много от тях все още не се чувстват като на Олимпиада. Марко Одермат, който спечели Световната купа през последните 4 сезона, е очаквал повече от местата, които приемат Игрите през 2026 година.

"В Бормио изобщо няма олимпийски дух", каза в сряда Одермат след първото тренировъчно спускане при мъжете.

Американец зададе темпото в първата тренировка преди олимпийското спускане

Много състезатели споделиха неговите чувства за потискаща атмосфера в малкото планинско градче Бормио.

Хеликоптер евакуира норвежки алпиец след падане на тренировка преди Олимпиадата

"Различно е и със сигурност не е истинска атмосфера като на Олимпийски игри. Това не ни пречи да направим хубави състезания", заяви италианецът Доминик Парис, който през 2021 година стана първият мъж, спечелил спускането в Бормио общо шест пъти.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages