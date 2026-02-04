Звездите в алпийските ски се оплакаха от липсата на олимпийски дух в Бормио

Някои от най-популярните състезатели в ски алпийските дисциплини при мъжете пристигнаха в Италия, но много от тях все още не се чувстват като на Олимпиада. Марко Одермат, който спечели Световната купа през последните 4 сезона, е очаквал повече от местата, които приемат Игрите през 2026 година.
"В Бормио изобщо няма олимпийски дух", каза в сряда Одермат след първото тренировъчно спускане при мъжете.
Американец зададе темпото в първата тренировка преди олимпийското спускане
Много състезатели споделиха неговите чувства за потискаща атмосфера в малкото планинско градче Бормио.
Хеликоптер евакуира норвежки алпиец след падане на тренировка преди Олимпиадата
"Различно е и със сигурност не е истинска атмосфера като на Олимпийски игри. Това не ни пречи да направим хубави състезания", заяви италианецът Доминик Парис, който през 2021 година стана първият мъж, спечелил спускането в Бормио общо шест пъти.
Снимки: Gettyimages