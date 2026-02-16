Популярни
Световни звезди в каратето отново пристигат във Велико Търново за семинари

  • 16 фев 2026 | 18:18
  • 259
  • 0
Световни звезди в каратето отново пристигат във Велико Търново за семинари

Велико Търново ще бъде домакин на международен тренировъчен семинар по кумите на 21–22 февруари 2026 г. Събитието е втора част от поредицата семинари с участието на Дъглас Броуз, след първото му гостуване в града през 2025 година. Организатори са Карате клуб Етър Велико Търново и олимпийският треньор Ангел Ленков.

Този път към бразилската легенда се присъединява и един от водещите състезатели на съвременната сцена – Мохамед Ал-Джафари. Двамата ще водят съвместно тренировъчния процес, като ще представят актуалните тенденции в кумите, практически модели за състезателна подготовка и подходи за работа на най-високо международно ниво.

Легенда, която продължава да вдъхновява

Броуз е сред най-успешните състезатели в историята на спортното карате. Той е трикратен световен шампион на Световна карате федерация (WKF), световен шампион от Световните игри 2009 и осемкратен първенец на Панамериканското първенство. След края на състезателната си кариера през 2023 г. бразилецът остава активен в развитието на спорта като член на Атлетическата комисия на WKF и представител в Съвета на атлетите на Световна антидопингова агенция (WADA).

Съвременната сила на световното кумите

Ал-Джафари е сред най-конкурентните състезатели в тежките категории, с отличия от Световните игри, Karate1 Premier League и редица турнири от календара на WKF. Той се отличава с физическа мощ, динамичен стил и висока състезателна интелигентност.

Възможност за директен контакт със световния елит

Семинарът е насочен към състезатели и треньори, които искат да надградят уменията си чрез практическа работа със световни шампиони. Организаторите съобщават, че местата са ограничени и се очаква сериозен интерес от карате клубове от страната и чужбина.

Събитието затвърждава Велико Търново като важен център за развитие на спортното карате в България и региона.

