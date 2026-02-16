Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Умар Дзамбеков демонстрира класа с перфектен тайминг и красив нокаут

Умар Дзамбеков демонстрира класа с перфектен тайминг и красив нокаут

  • 16 фев 2026 | 17:28
  • 114
  • 0
Умар Дзамбеков демонстрира класа с перфектен тайминг и красив нокаут

Това се нарича да уцелиш точния момент.

В своя дебют за "Zuffa Boxing" австриецът Умар Дзамбеков нанесе страховит десен ъперкът, с който постигна брутален нокаут във втория рунд срещу Ахмед Елбиали.

„Работя върху тези удари и когато видя възможност, се възползвам“, заяви Дзамбеков (14-0, 10 нокаута) на ринга след основния подгряващ двубой в неделя вечер в залата „META Apex“.

Елбиали (24-2) остана на пода в продължение на няколко минути, след като пое удара и се свлече на земята.

28-годишният Дзамбеков влезе в тази битка по-неубедителното си представяне през юни срещу бившия претендент за титлата в суперсредна категория Роамер Алексис Ангуло.

Той се завърна с победа с нокаут във втория рунд там през октомври.

Очаква се следващият му съперник да бъде Радивое „Hot Rod“ Калайджич, който нокаутира бившия шампион в лека-тежка категория Олександър Гвоздик на галавечер на "Zuffa Boxing" на 1-и февруари.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

"Фолкън" са отборни шампиони на Държавното по таекуон-до ITF

"Фолкън" са отборни шампиони на Държавното по таекуон-до ITF

  • 16 фев 2026 | 15:43
  • 313
  • 0
Радо Попов влиза в тежка битка в Тайланд

Радо Попов влиза в тежка битка в Тайланд

  • 16 фев 2026 | 15:39
  • 350
  • 0
Власюк влиза в муай тай битка на бенефиса на Теодора Кирилова

Власюк влиза в муай тай битка на бенефиса на Теодора Кирилова

  • 16 фев 2026 | 15:13
  • 294
  • 0
Непобеден боец ще участва на UFC Хюстън с една седмица предизвестие

Непобеден боец ще участва на UFC Хюстън с една седмица предизвестие

  • 16 фев 2026 | 14:03
  • 393
  • 0
Кейн Веласкес бе пуснат на свобода

Кейн Веласкес бе пуснат на свобода

  • 16 фев 2026 | 13:48
  • 725
  • 0
Българин с награда от турнир "Независимост"

Българин с награда от турнир "Независимост"

  • 16 фев 2026 | 12:21
  • 724
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пд) и Херо се разделиха

Ботев (Пд) и Херо се разделиха

  • 16 фев 2026 | 17:29
  • 5140
  • 8
Ботев (Враца) 0:0 Добруджа

Ботев (Враца) 0:0 Добруджа

  • 16 фев 2026 | 17:30
  • 4399
  • 1
Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

  • 16 фев 2026 | 13:38
  • 24234
  • 33
Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана

Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана

  • 16 фев 2026 | 16:55
  • 13550
  • 4
Лоик Меяр добави и олимпийското злато към световната си титла в слалома след драматичен финал

Лоик Меяр добави и олимпийското злато към световната си титла в слалома след драматичен финал

  • 16 фев 2026 | 15:40
  • 4497
  • 2
Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: Вече са ясни първите шампиони за деня

Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: Вече са ясни първите шампиони за деня

  • 16 фев 2026 | 16:21
  • 13361
  • 10