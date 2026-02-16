Умар Дзамбеков демонстрира класа с перфектен тайминг и красив нокаут

Това се нарича да уцелиш точния момент.

В своя дебют за "Zuffa Boxing" австриецът Умар Дзамбеков нанесе страховит десен ъперкът, с който постигна брутален нокаут във втория рунд срещу Ахмед Елбиали.

„Работя върху тези удари и когато видя възможност, се възползвам“, заяви Дзамбеков (14-0, 10 нокаута) на ринга след основния подгряващ двубой в неделя вечер в залата „META Apex“.

Елбиали (24-2) остана на пода в продължение на няколко минути, след като пое удара и се свлече на земята.

28-годишният Дзамбеков влезе в тази битка по-неубедителното си представяне през юни срещу бившия претендент за титлата в суперсредна категория Роамер Алексис Ангуло.

Той се завърна с победа с нокаут във втория рунд там през октомври.

Очаква се следващият му съперник да бъде Радивое „Hot Rod“ Калайджич, който нокаутира бившия шампион в лека-тежка категория Олександър Гвоздик на галавечер на "Zuffa Boxing" на 1-и февруари.