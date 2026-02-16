Тя провали състезанието ми!

Ариана Фонтана е имала горчив вкус в устата си, след като е пропуснала шанса да стане най-успешната участничка на Олимпийски игри от Италия, когато завърши на четвърто място в шорттрека на 1000 метра в понеделник.

Нидерландия ликува с още едно злато за най-успешните си олимпийски игри

Фонтана, която има златен и сребърен медал от Игрите в Милано-Кортина, има равно постижение с фехтовача Едоардо Манджароти, който е спечелил общо 13 отличия между 1936 и 1960 година. Италианката е категорична, че китайка Гун Ли й е попречила по време на финала в дисциплината.

CHE BEFFA PER ARIANNA



Fontana chiude in quarta posizione la finale dei 1000m di short track. L’italiana è stata toccata (e quindi penalizzata) dalla cinese Gong Li a soli tre giri dal termine, quando era in lotta per la seconda posizione.



Forza Ari, ti rifarai pic.twitter.com/9XwXvHxicr — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 16, 2026

"Това ме ядосва. Разочарована съм, защото тя провали състезанието ми и не ми даде шанс да се боря за класиране на подиума. Оставам с този горчив вкус в устата", коментира 35-годишната Фонтана.

Тя има още един шанс да подобри рекорда в сряда, участвайки в щафетата, когато Италия ще се изправи срещу Република Корея, Канада и Нидерландия.

"Ще се опитам да превърна този гняв в допълнителна мотивация. Няма да позволя на стремежа към 14-тия медал да ме разсее. Ако мисля само за резултата и медала, те никога няма да дойдат", каза още Ариана Фонтана, цитирана от световните агенции.

Тя направи своя олимпийски дебют в Торино през 2006 година. Тогава Фонтана триумфира с първия си медал, който беше от женската щафета.