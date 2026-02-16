Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Тя провали състезанието ми!

Тя провали състезанието ми!

  • 16 фев 2026 | 17:11
  • 473
  • 0
Тя провали състезанието ми!

Ариана Фонтана е имала горчив вкус в устата си, след като е пропуснала шанса да стане най-успешната участничка на Олимпийски игри от Италия, когато завърши на четвърто място в шорттрека на 1000 метра в понеделник.

Нидерландия ликува с още едно злато за най-успешните си олимпийски игри
Нидерландия ликува с още едно злато за най-успешните си олимпийски игри

Фонтана, която има златен и сребърен медал от Игрите в Милано-Кортина, има равно постижение с фехтовача Едоардо Манджароти, който е спечелил общо 13 отличия между 1936 и 1960 година. Италианката е категорична, че китайка Гун Ли й е попречила по време на финала в дисциплината.

"Това ме ядосва. Разочарована съм, защото тя провали състезанието ми и не ми даде шанс да се боря за класиране на подиума. Оставам с този горчив вкус в устата", коментира 35-годишната Фонтана.

Тя има още един шанс да подобри рекорда в сряда, участвайки в щафетата, когато Италия ще се изправи срещу Република Корея, Канада и Нидерландия.

"Ще се опитам да превърна този гняв в допълнителна мотивация. Няма да позволя на стремежа към 14-тия медал да ме разсее. Ако мисля само за резултата и медала, те никога няма да дойдат", каза още Ариана Фонтана, цитирана от световните агенции.

Тя направи своя олимпийски дебют в Торино през 2006 година. Тогава Фонтана триумфира с първия си медал, който беше от женската щафета.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Шеф в IBU: Да видя Лора Христова на подиума е вдъхновение за работата, която върша

Шеф в IBU: Да видя Лора Христова на подиума е вдъхновение за работата, която върша

  • 16 фев 2026 | 15:41
  • 740
  • 0
Лоик Меяр добави и олимпийското злато към световната си титла в слалома след драматичен финал

Лоик Меяр добави и олимпийското злато към световната си титла в слалома след драматичен финал

  • 16 фев 2026 | 15:40
  • 4453
  • 2
Търсенето на билети за Милано-Кортина се увеличава

Търсенето на билети за Милано-Кортина се увеличава

  • 16 фев 2026 | 15:34
  • 318
  • 0
Невидимите битки на най-силните

Невидимите битки на най-силните

  • 16 фев 2026 | 15:09
  • 615
  • 1
Ски скачач след дисквалификацията: Чувствам се изключително глупаво

Ски скачач след дисквалификацията: Чувствам се изключително глупаво

  • 16 фев 2026 | 15:08
  • 748
  • 0
Калната олимпиада

Калната олимпиада

  • 16 фев 2026 | 14:37
  • 1246
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пд) и Херо се разделиха

Ботев (Пд) и Херо се разделиха

  • 16 фев 2026 | 17:29
  • 4949
  • 8
Ботев (Враца) 0:0 Добруджа

Ботев (Враца) 0:0 Добруджа

  • 16 фев 2026 | 17:30
  • 4313
  • 1
Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

  • 16 фев 2026 | 13:38
  • 24172
  • 33
Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана

Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана

  • 16 фев 2026 | 16:55
  • 13483
  • 4
Лоик Меяр добави и олимпийското злато към световната си титла в слалома след драматичен финал

Лоик Меяр добави и олимпийското злато към световната си титла в слалома след драматичен финал

  • 16 фев 2026 | 15:40
  • 4453
  • 2
Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: Вече са ясни първите шампиони за деня

Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: Вече са ясни първите шампиони за деня

  • 16 фев 2026 | 16:21
  • 13350
  • 10