Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Родни боксьори влизат в битки на турнир в Румъния

Родни боксьори влизат в битки на турнир в Румъния

  • 16 фев 2026 | 16:37
  • 295
  • 0
Родни боксьори влизат в битки на турнир в Румъния

България ще бъде представена от 12 таланти на стартиращия днес международен турнир „Дракула Оупън“. Надпреварата в румънския град Плоещ е за младежи и девойки. Националите ни са предвождани от треньорите Стойка Кръстева, Александър Александров и Фикрет Ереджебов.

При младежите на ринга ще се качат Николай Карабойков (50 кг), Янко Илиев (55 кг), Антонио Дамянов (60 кг), Владимир Давидов (65 кг), Никита Болдирев (75 кг) и Николай Иванов (85 кг). Валя Николаева (46 кг), Ева Димитрова (57 кг) и Виктория Димитрова (63 кг) ще боксират при девойките младша възраст, а при старшата медали ще гонят Роберта Хаджийска (51 кг), Маргарита Парпулова (57 кг) и Никол Първанова (75 кг).

Днес ще бъдат и първите мачове с българско участие. Владимир Давидов (65 кг) и Никита Болдирев (75 кг) ще играят във вечерната сесия, която започва от 18:15 часа.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

"Фолкън" са отборни шампиони на Държавното по таекуон-до ITF

"Фолкън" са отборни шампиони на Държавното по таекуон-до ITF

  • 16 фев 2026 | 15:43
  • 313
  • 0
Радо Попов влиза в тежка битка в Тайланд

Радо Попов влиза в тежка битка в Тайланд

  • 16 фев 2026 | 15:39
  • 349
  • 0
Власюк влиза в муай тай битка на бенефиса на Теодора Кирилова

Власюк влиза в муай тай битка на бенефиса на Теодора Кирилова

  • 16 фев 2026 | 15:13
  • 294
  • 0
Непобеден боец ще участва на UFC Хюстън с една седмица предизвестие

Непобеден боец ще участва на UFC Хюстън с една седмица предизвестие

  • 16 фев 2026 | 14:03
  • 390
  • 0
Кейн Веласкес бе пуснат на свобода

Кейн Веласкес бе пуснат на свобода

  • 16 фев 2026 | 13:48
  • 720
  • 0
Българин с награда от турнир "Независимост"

Българин с награда от турнир "Независимост"

  • 16 фев 2026 | 12:21
  • 722
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пд) и Херо се разделиха

Ботев (Пд) и Херо се разделиха

  • 16 фев 2026 | 17:29
  • 4654
  • 8
Ботев (Враца) 0:0 Добруджа

Ботев (Враца) 0:0 Добруджа

  • 16 фев 2026 | 17:30
  • 4189
  • 1
Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

Звезда на ЦСКА 1948 с тежка контузия, аут за Левски и мачовете на България

  • 16 фев 2026 | 13:38
  • 24063
  • 33
Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана

Септември живна при Арангелов, тийнейджър наказа голяма грешка на Монтана

  • 16 фев 2026 | 16:55
  • 13375
  • 4
Лоик Меяр добави и олимпийското злато към световната си титла в слалома след драматичен финал

Лоик Меяр добави и олимпийското злато към световната си титла в слалома след драматичен финал

  • 16 фев 2026 | 15:40
  • 4388
  • 2
Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: Вече са ясни първите шампиони за деня

Ден 10 на Игрите в Милано - Кортина: Вече са ясни първите шампиони за деня

  • 16 фев 2026 | 16:21
  • 13327
  • 10