  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Англичани и руснаци с най-много медали на Европейското по граплинг на ADCC

Англичани и руснаци с най-много медали на Европейското по граплинг на ADCC

  • 16 фев 2026 | 16:06
  • 512
  • 0
Англичани и руснаци с най-много медали на Европейското по граплинг на ADCC

Състезателите по събмишън граплинг на Великобритания спечелиха най-голям брой медали (7) в категориите за професионалисти на Европейското първенство по граплинг на "Abu Dhabi Combat Club", които се проведоха на 14-и и 14-и февруари в Белград. Схватките бяха квалификационен турнир за зона Европа, Африка и Среден Изток за предстоящото Световно първенство в Полша през септември.

След тях се наредиха спортистите на Русия и Испания с по три медала.

Шампионите при мъжете и жените, които си гарантираха участие на Мондиала по граплинг са:

При мъжете:
-66 кг. Иджит Ханай

-77 кг. Николай Ветров

-88 кг. Марлон Таджик

-99 кг. Оуган О’Фланаган

+99 кг. Хайсам Рида

При жените:
- 55 кг. Жанет Глогър

- 65 кг. Ина Гуудман

+65 кг. Анабел Лопес

В дивизиите за професионалисти участваха 21 българи. Най-високо се класира Александър Александров от "Бразилско Джу-Джицу Варна", който стигна до петото място в категория до 99 килограма.

В дивизиите за юноши и мъже (начинаещи и средно-напреднали) българите спечелиха 4 златни, 5 сребърни и 7 бронзови медала. Всички медалисти можете да видите тук.

