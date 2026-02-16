Макс: Искам да карам на Нордшлайфе, но още не мога да го потвърдя

Разместванията в календара на пистовия шампионат NLS за този сезон дадоха възможност на Макс Верстапен да стартира в “24 часа на Нюрбургринг”. Организаторите на шампионата преместиха второто състезание от кампанията със седмица напред и Макс може да го използва като квалификационна надпревара за 24-часовото надбягване.

“За разлика от Формула 1 там няма да има нужда да се притеснявам за състоянието на батерията - откри темата за Нордшлайфе Верстапен. - Искам да стартирам в 24-часовото състезание, работим, за да се случи това, но все още не мога да го потвърдя.”

Toto Wolff about the NLS calendar changing for Max:



"It's an obvious benefit for the participants and for the series. We have 100x more spectators on youtube with Max participating..."



"And him obviously driving a Mercedes is something we enjoy." pic.twitter.com/hpTRHIRHIo — Verstappen News (@verstappenews) February 11, 2026

Хаджар, а не Верстапен започва втория тест за Ред Бул

Верстапен потвърди, че е доволен от разместването на календара, което беше постигнато и със сериозно лобиране от страна на Мерцедес, потвърдено от Тото Волф.

“Страхотно е, че организаторите дадоха нова дата на второто състезание - обясни бившият световен шампион във Формула 1. - Трябва ми едно състезание за подготовка преди 24-часовия старт, особено като трябва да се сравнявам с пилотите, които имат повече опит и карат от повече време там.”

Мерцедес подкрепя Верстапен в "24 часа на "Нюрбургринг", скандал при избора на пилоти

Макс вече има лиценз за състезания на Северната дъга на “Нюрбургринг” и дори записа първата си победа в GT3 там със съотборника си Крис Лълам.

“За мен това ще е старт с нова кола, която още не съм карал на Нордшлайфе - уточни Макс. - Трябва ми едно състезание, за да я опозная, както и да разуча процедурите. Например, смяна на пилота в бокса, това обикновено не ми се случва. Когато се подготвя както трябва за тези малки детайли, ще съм готов за 24-часовото състезание.”

Шефът на Формула Е със закачлива покана към Макс Верстапен

24-часовото състезание на Северната дъга е на 16-17 май, като не съвпада със стартове от Формула 1, а вторият старт от сезона беше преместен от 28 март, когато е Гран При на Япония, на 21 март и така Макс получава възможност да стартира там.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages