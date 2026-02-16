Иван Иванов: Новите леко изпъкват откъм присъствие на тренировките и трябва малко да ги приземявам

„Етър“ стартира във вторник пролетния полусезон с домакинство срещу един от лидерите „Фратрия“ (Варна). Мачът е от 17:30 ч. на стадион „Ивайло“ с главен съдия Георги Стоянов и асистенти Желязко Пилатов и Стоян Петров.

За анализ на подготовката и очакванията разговаряхме със старши треньора Иван Иванов.

- Г-н Иванов, как оценявате подготовката на „Етър“ за пролетния полусезон?

Времето със сигурност ни попречи, не можахме да проведем както трябва поне 10-15 тренировки, за да отработваме технически детайли. В първите 4-5 кръга и като се пооправят времето и терените, ще трябва да наваксаме пропуснатите неща, но като цяло съм доволен. 80% от тренировките минаха пълноценно, от футболистите също съм доволен.

- Срещнахте силни отбори в контролите...

Да, за контролните срещи подбирахме елитни съперници. Представихме се добре, имаше един мач, който не бе добър откъм резултат, но пък именно в него 70 минути поддържахме хубаво ниво срещу един от най-добрите отбори у нас „Черно море“. Има неща, които трябва да правим по-добре и ни трябва още месец да наблегнем върху тях.

- Споменахте, че новите попълнения са избирани по профили, адаптираха ли се вече?

Те бързо се адаптират, защото са школувани футболисти, дошли от водещи академии. Познавам ги, работил съм с голяма част от тях. Знам, че чисто футболно ще ни донесат много, но те показват малко повече характер спрямо някои други момчета, които са леко подтиснати. Новите леко изпъкват откъм присъствие на тренировките и трябва малко да ги приземявам. Като цяло съм доволен от отбора и се надявам да направим една хубава пролет.

- Какво е състоянието на Ивайлов, Пемперски и Мартинов и кога се очаква завръщането им?

Пемперски е добре, усеща само леко напрежение и не искахме да го рискуваме в контролите, защото е водещ футболист. Ще бъде на разположение за мача. На Чавдар Ивайлов ще му трябват около три седмици, за да бъде напълно конкуретноспособен и да взима участие в мачовете. Ангел Мартинов до десетина дни ще започне пълноценни тренировки.

- Утре е първият мач срещу „Фратрия“, какво очаквате?

Хубав мач срещу силен съперник. Няма нищо по-добро да излезеш срещу опитен отбор, тяхната селекция е базирана върху доказани футболисти и имат само 3-4 по-млади за задължителната възрастова граница. Ние сме точно обратното – 80% от нашите са млади. Грамотен тактически отбор, който играе рационално и очаквам да се опитат да ни изнедадат на контраатаки. Нашето представяне изцяло ще зависи от техническите отигравания и взимане на правилните решения на терена. Атмосферата при нас като цяло е позитивна и очакваме с нетърпение старта!