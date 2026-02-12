Етър с благотворителна инциатива

Поредна благотворителна акция предприеха футболистите на „Етър“ преди първото си официално домакинство за пролетния полусезон срещу „Фратрия“ (Варна). Един от основните инициатори е халфът Атанас Атанасов, а тя е в подкрепа на Величко Пенчев Димов – баща на известния фен на „виолетовите“ Светослав Пенчев.

Фланелката с №17 на полузащитника, която той дари за каузата, бе подписана от всички негови съотборници в „Етър“. Роденият на 4 януари 2005 г. Атанас Атанасов е рожба на школата на клуба, където започна да тренира 6-годишен. Премина през Футбол 7 и Футбол 9, през “Етър” U15 и U17, неизменно бе капитан на отборите, после през “Етър-2”. На 12 ноември 2023 г. дебютира за първия отбор срещу „Лудогорец“ и оттогава е неизменна част от тима. Изключително много му помага и фактът, че със съотборниците си вървят рамо до рамо през годините и от школата стигнаха и до първия тим.Що се отнася до Светослав и Величко Пенчеви, те винаги са се радвали на подкрепата на всички играчи на тима, сред които и Радослав Найденов, Ангел Мартинов и много-много други. Редица знакови български футболисти вече даряваха свои фланелки за благотворителни търгове в знак на тяхна подкрепа.

Преди мача с „Фратрия“ Атанасов ще връчи фланелката на Светослав Пенчев за поредния благотворителен търг. Баща му Величко – бивш старшина, е човек, на когото болестите и годините са отнели силите, а животът – възможността да се радва спокойно на старините си. Той живее скромно, почти незабележим за света, но неговата нужда е тиха и истинска.Ако имате възможност и желание да помогнете – с лекарства, средства или дори само с жест на внимание – това може да бъде най-истинският подарък. Подарък, който не се увива в хартия, а в състрадание.Дарение може да се правят по банкова сметка: титуляр Величко Пенчев Димов, Пощенска банка, IBAN: BG68BPBI88981032811801, BIC: BPBIBGSF или на Revolut:: @svetoslavp71.

На свой ред обаче Светослав Пенчев отговори със своя акция в подкрепа на „Етър“. Той е подготвил специални фланелки, с които „болярите“ ще излязат преди мача с „Фратрия“. На тях е изписано „Сила, надежда, единство, вяра, семейство. Те играят за нас! Да ги подкрепим!“. Самият Светослав ще излезе на пистата, хванал символично за ръката дете от школата на „Етър“. А преди началото на мача футболистите ще дарят фланелките на децата от публиката като подадена ръка за приемственост и подкрепа.„Етър“ е нашата кауза и нашият живот! В отбора сега играят само български футболисти, половината от които са юноши от нашата школа. Тимът ни е със средна възраст 22 години и е най-младият в професионалния футбол. Обръщам се първо към бизнеса във Велико Търново: подкрепете този клуб – не с думи, а с действия! Взимайте пример и давайте пример… Защото това е инвестиция в бъдещето – в бъдещето на великотърновските деца“, заяви Светльо.

Второто му обръщение е към феновете и публиката. „Митичния е нашият дом, а на него играят нашите деца. Заедно сме били и в трудни моменти и загуби, и в щастливите мигове на победи и отличия. Любовта към „Етър“ през годините се е предавала от баща на син и това трябва да продължи. Идвайте на стадион „Ивайло“, защото младите ни юноши имат нужда да усещат вашата подкрепа, за да израстват нагоре. Само заедно сме силни!“, призова Светослав Пенчев.