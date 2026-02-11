Димитър Димитров с 24 точки, Бусан с победа №15

Националът Димитър Димитров и неговият ОК Сейвигс Бона Ръш & КешOK (Бусан) записа 15-а победа за сезона в V-League на Република Корея.

Бусан се наложи у дома на КЕПКО Виксторм с 3:1 (16:25, 25:19, 25:21, 25:21).

Димитър Димитров заби 23 точки (2 ака, 2 блока, 45% ефективност в атака).

Това бе 15-а победа за Бусан (15 победи, 13 загуби), с което тима се изкачи на трето място във временното класиране.

Димитър Димитров вече има в актива си 599 точки, с което заема 4-о място в класацията при реализаторите.