Стеф Къри ще се завърне в конкурса за тройки догодина

Смятаният за най-добър стрелец за всички времена Стеф Къри ще се завърне в конкурса за тройки на Националната баскетболна асоциация (НБА) догодина, съобщава ESPN.

37-годишният ветеран вероятно е бил впечатлен от представянето на Деймиън Лилард, който спечели тазгодишното издание в Лос Анджелис и се превърна в третия играч с три победи в състезанието.

По време на мача на звездите, в който Къри не участва заради контузия в коляното, играчът на Голдън Стейт Уориърс обяви, че смята догодина да вземе участие във формата.

Той предизвика и бившия си съотборник Клей Томпсън да се присъедини към него. Понастоящем играч на Далас Маверикс, Томпсън е четвърти в оглавената от Къри вечна ранглиста по отбелязани тройки.

Стеф Къри е двукратен шампион в конкурса за тройки на НБА, спечелвайки го през 2015 и 2021 година. Томпсън пък триумфира през 2016-а.