Само в Sportal.bg! "Кажи ми повече"... с Илиян Пищиков

Баскетболистът на Балкан Илиян Пищиков е първият гост в новата рубрика на Sportal.bg - "Кажи ми повече...". Той отговори с усмивка на нашите въпроси свързани с неговите съотборници и демонстрира страхотно настроение преди турнира за Купата на България, който ще се проведе в Ботевград в периода 19-22 февруари.
Гардът на "зелените" разкри пред нашата камера доста любопитни подробности за своя тим, които определено са интригуващи.
А защо най-споменаван бе Алекс Симеонов, къде попадна името на Андрей Иванов, кой закъснява най-често за автобуса, кой е най-добрият стрелец и още забавни и интересни факти за баскетболистите на Балкан, вижте в нашето видео.
Снимки: Sportal.bg