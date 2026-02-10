Само в Sportal.bg! "Кажи ми повече"... с Илиян Пищиков

Популярни
  • 10 фев 2026 | 17:19
  • 1598
  • 0

Баскетболистът на Балкан Илиян Пищиков е първият гост в новата рубрика на Sportal.bg - "Кажи ми повече...". Той отговори с усмивка на нашите въпроси свързани с неговите съотборници и демонстрира страхотно настроение преди турнира за Купата на България, който ще се проведе в Ботевград в периода 19-22 февруари.

Гардът на "зелените" разкри пред нашата камера доста любопитни подробности за своя тим, които определено са интригуващи.

А защо най-споменаван бе Алекс Симеонов, къде попадна името на Андрей Иванов, кой закъснява най-често за автобуса, кой е най-добрият стрелец и още забавни и интересни факти за баскетболистите на Балкан, вижте в нашето видео.

Снимки: Sportal.bg

