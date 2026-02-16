Популярни
  3. Магнус Карлсен е първият световен шампион по шахмат свободен стил

Магнус Карлсен е първият световен шампион по шахмат свободен стил

  • 16 фев 2026 | 08:42
  • 1027
  • 0
Магнус Карлсен е първият световен шампион по шахмат свободен стил

Шахматната звезда Магнус Карлсен спечели първото световно първенство по свободен стил, което се проведе на германското балтийско крайбрежие.

В третия и последен ден от надпреварата във Вайсенхаус 35-годишният норвежец надигра с минимална разлика във вълнуващ мач Фабиано Каруана, който пропусна редица шансове за победа - 2.5:1.5.

В борбата за третото място Нодирбек Абдусаторов победи Винсент Кеймър, за да се присъедини към двамата финалисти в квалификациите за Световното първенство по свободен шах през 2027 г.

Свободният шах е известен още като Шах960 или Шахът на Фишер, съгласно Хартата на ФИДЕ. В него позициите на фигурите на втори ред се определят чрез жребий, което премахва познатите дебютни и защитни стратегии.

Карлсен, който на практика се отказа от класическата си световна титла, сега държана от индиеца Гукеш Домараджу, получи парична награда от 100 000 долара.

