Мачът на звездите не изневери на шоуто и в новия си формат

В ранните часове на днешния 16-и февруари (понеделник) се изигра популярният Мач на звездите на НБА на САЩ и Канада. Баскетболната асоциация тази година заложи на изцяло нов формат, като включи цели три отбора – два с американски играчи и един с международни играчи.

Дом на събитието бе Intuit Dome в Калифорния, което е едно от най-новите спортни бижута в Северна Америка, след като бе завършено през 2024 г. и оттогава е дом на ЛА Клипърс.

Първи на паркета стъпиха USA Stars и Отборът на света. Форматът на двубоя, както и на другите два, бе само една част от 12 минути, като в този откриващ мач победител не бе излъчен в рамките на редовното време и двата тима направиха равенство 32:32. След това се игра едно продължение, в което американските звезди надделяха и стигнаха до крайното 37:35.

Най-резултатен за американските звезди бе Антъни Рубен Едуърдс с 13 точки и 2 борби, а за Световния отбор бе френският център Виктор Уембаняма, който се състезава за Сан Антонио Спърс. Иначе за американците в стартовата петица бяха включени още Девин Букър, Кейд Кънингам, Джейлън Дърън и Тайрийз Макси. В течение на двубоя се включиха още Скот Барнс, Джейлън Джонсън и Чет Холмгрен. За звездите на света пък играха още балканските титани Лука Дончич и Никола Йокич, както и Дени Авдия и Джамал Мъри в стартовия състав, а от резервната скамейка се появиха Норман Пауъл, Паскал Сиакам, Карл-Антъни Таунс и турчинът Алперен Шенгюн, който бе включен в програмата на събитието малко повече от седмица преди да се състои.

Следващият двубой бе изцяло американският сблъсък между USA Stripes и вече познатите за публиката USA Stars, които този път отстъпиха с 40:42. Най-резултатен в мача бе Джейлън Браун от победителите, който наниза 11 коша и добави 3 борби на сметката си. За Stars пък най-добър бе Антъни Рубен Едуърдс, който имаше същия актив като Браун, но записа 33 секунди по-малко на паркета. Иначе в стартовата петица за Stripes бяха включени още Кевин Дюрант, ЛеБрон Джеймс, Кауай Ленард и Джейлън Брънсън. От пейката пък се появиха Брендън Инграм, Донован Мичъл и Де'Аарън Фокс.

Последният мач от програмата бе между USA Stripes и Световните звезди, като американският отбор тук отново надделя, стигайки до успех с малка преднина от 48:45 – този път в рамките на редовното време. Интересното бе, че за Отбора на света отново най-добре се представи френският център Виктор Уембаняма, който този път наниза 19 точки и 2 борби. За Stripes пък, както и сред всички играчи на терена, най-силен бе крилото на ЛА Клипърс Кауай Ленард, който реализира цели 31 точки, които бяха повече от половината за неговия отбор в рамките на двубоя.

Иначе събитието се превърна очаквано в притегателен център не само за звезди на паркета, но то бе посетено и от много влиятелни личности по трибуните. Сред тях бе бившият президент на САЩ между 2009 и 2017 г. Барак Обама, членът на кралското семейство на Великобритания принц Хари и съпругата му Мегън Маркъл, както и много други светски личности.