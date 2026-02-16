Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Йордан Минчев над всички при победа на Кемниц в Бундеслигата

Йордан Минчев над всички при победа на Кемниц в Бундеслигата

  • 16 фев 2026 | 03:01
  • 195
  • 0
Йордан Минчев над всички при победа на Кемниц в Бундеслигата

Българският национал Йордан Минчев бе най-полезният играч на паркета със своите 22 точки и 9 борби при победата на клубния си Кемниц срещу Трир със 105:100 (28:22 22:20 32:26 29:26) в среща от 20-ия кръг на германската Бундеслига.

Това бе втора поредна победа за Минчев и компания, които заемат 12-а позиция с баланс от 9-11 във временното класиране. Трир от своя страна е пети с актив от 12 успеха и 8 поражения.

Баскетболистите на Кемниц имаха аванс от 50:42 на почивката, но след по-добра трета част домакините се доближиха на 2 точки - 74:76 след 30 минути игра. В оставащото време Трир поведе с 81:79, но Кемниц отговори със серия от 8:0 за преднина от 87:81. Последва силна серия за домакините, които пак поведоха при 89:88. Тимът на Кемниц обаче си върна водачеството и удържа победата в края.

За Трир най-полезен бе Джамал Джордан Роланд, а след Минчев за Кемниц най-много за успеха допринесе Кори Дейвис с 18 точки и 4 борби.

За Минчев и съотборниците му предстои домакинство срещу в Хайделберг в следващия кръг на местния шампионат на 18-и февруари (сряда).

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Монтана 2003 спечели efbet Купа на България

Монтана 2003 спечели efbet Купа на България

  • 15 фев 2026 | 18:16
  • 633
  • 0
Рилски спортист отново се пребори за бронза в efbet Купа на България

Рилски спортист отново се пребори за бронза в efbet Купа на България

  • 15 фев 2026 | 15:34
  • 754
  • 0
Мъките на Спартак Плевен продължават след домакинска загуба от Локомотив Пловдив

Мъките на Спартак Плевен продължават след домакинска загуба от Локомотив Пловдив

  • 15 фев 2026 | 14:57
  • 4030
  • 5
Янис: Не мисля, че имам достатъчно пари за собственик в НБА, но...

Янис: Не мисля, че имам достатъчно пари за собственик в НБА, но...

  • 15 фев 2026 | 14:18
  • 1345
  • 0
Отборът на Никс спечели състезанието по стрелба на Звездния уикенд

Отборът на Никс спечели състезанието по стрелба на Звездния уикенд

  • 15 фев 2026 | 09:54
  • 1884
  • 0
Крило на Маями Хийт триумфира в конкурса по забивки

Крило на Маями Хийт триумфира в конкурса по забивки

  • 15 фев 2026 | 08:49
  • 2656
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

  • 15 фев 2026 | 18:57
  • 107439
  • 507
Изненадваща поява на "Герена" - това ли е новото попълнение на Левски?

Изненадваща поява на "Герена" - това ли е новото попълнение на Левски?

  • 15 фев 2026 | 18:26
  • 48635
  • 31
Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

  • 15 фев 2026 | 16:16
  • 48749
  • 24
Веласкес доволен: Направихме много добър мач

Веласкес доволен: Направихме много добър мач

  • 15 фев 2026 | 19:29
  • 7121
  • 22
Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

  • 15 фев 2026 | 16:26
  • 60397
  • 219
Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

  • 15 фев 2026 | 17:15
  • 14745
  • 11