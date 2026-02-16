Йордан Минчев над всички при победа на Кемниц в Бундеслигата

Българският национал Йордан Минчев бе най-полезният играч на паркета със своите 22 точки и 9 борби при победата на клубния си Кемниц срещу Трир със 105:100 (28:22 22:20 32:26 29:26) в среща от 20-ия кръг на германската Бундеслига.

Това бе втора поредна победа за Минчев и компания, които заемат 12-а позиция с баланс от 9-11 във временното класиране. Трир от своя страна е пети с актив от 12 успеха и 8 поражения.

Баскетболистите на Кемниц имаха аванс от 50:42 на почивката, но след по-добра трета част домакините се доближиха на 2 точки - 74:76 след 30 минути игра. В оставащото време Трир поведе с 81:79, но Кемниц отговори със серия от 8:0 за преднина от 87:81. Последва силна серия за домакините, които пак поведоха при 89:88. Тимът на Кемниц обаче си върна водачеството и удържа победата в края.

За Трир най-полезен бе Джамал Джордан Роланд, а след Минчев за Кемниц най-много за успеха допринесе Кори Дейвис с 18 точки и 4 борби.

За Минчев и съотборниците му предстои домакинство срещу в Хайделберг в следващия кръг на местния шампионат на 18-и февруари (сряда).