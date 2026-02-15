Популярни
  2. Метц
  Два автогола дадоха аванс на Оксер в битката за оцеляване

Два автогола дадоха аванс на Оксер в битката за оцеляване

  • 15 фев 2026 | 23:13

  • 15 фев 2026 | 23:13
  • 279
  • 0
Два автогола дадоха аванс на Оксер в битката за оцеляване

Отборът на Оксер записа изключително ценна победа с 3:1 в гостуването си на Метц от 22-рия кръг на френската Лига 1. Благодарение на успеха играчите от Бургундия се закрепиха на 16-ото място, даващо право на участие в спасителен плейоф след края на редовния сезон, и междувременно закотвиха днешния си съперник на последното място.

Междувременно надеждите на Оксер за директно оцеляване се покачиха, тъй като вчера новакът Париж ФК загуби очаквано с 0:5 от лидера Ланс и разликата между двата тима вече е само пет точки.

Ланс отново е лидер след разгромна победа
Ланс отново е лидер след разгромна победа

Иначе голяма роля за успеха изиграха двата автогола на домакините, които си вкараха Садибу Сане и Ури-Мишел Мбула в 4-ата и 76-ата минути.

В 89-ата пък се разписа и Кевин Даноа, с което окончателно бе убита интригата, а в 4-ата минута на добавеното време Нейтан Мбала вкара почетното попадение за Метц. Малко преди края на срещата Синали Диоманде вкара още един гол за гостите от Оксер, но той не бе признат след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР заради засада.

По всичко личи, че Метц ще остане на дъното и след идната седмица, тъй като на 21-ви февруари (събота) предстои гостуване на шампиона Пари Сен Жермен, а ден по-късно на 22-ри февруари (неделя) Оксер приема Рен.

