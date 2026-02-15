Лориен удари Анже и доближи Европа

Отборът на Лориен надви тима на Анже с 2:0 в среща от 22-рия кръг на френската Лига 1. Благодарение на успеха новаците изместиха днешния си съперник в класирането и се изкачиха в горната половина на таблицата, като вече изостават на само три точки от шестото място, което дава право на участие в европейските клубни турнири.
За целта спомогна и загубата на Тулуза с 1:2 по-рано днес от борещия се за оцеляване Льо Авър.
Льо Авър игра цял мач с човек по-малко, но пак победи Тулуза
Домакините стигнаха до победата с по едно попадение във всяко едно от двете полувремена. Пабло Пажис откри резултата в 9-ата минута, а в 58-ата Жан-Виктор Макенго оформи крайния резултат.
В следващия кръг Лориен приема Ница, а Анже гостува на Лил. И двата мача ще се изиграят на 22-ри февруари (неделя) от 18:15 часа българско време.