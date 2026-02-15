Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лориен
  3. Лориен удари Анже и доближи Европа

Лориен удари Анже и доближи Европа

  • 15 фев 2026 | 22:56
  • 86
  • 0
Лориен удари Анже и доближи Европа

Отборът на Лориен надви тима на Анже с 2:0 в среща от 22-рия кръг на френската Лига 1. Благодарение на успеха новаците изместиха днешния си съперник в класирането и се изкачиха в горната половина на таблицата, като вече изостават на само три точки от шестото място, което дава право на участие в европейските клубни турнири.

За целта спомогна и загубата на Тулуза с 1:2 по-рано днес от борещия се за оцеляване Льо Авър.

Льо Авър игра цял мач с човек по-малко, но пак победи Тулуза
Льо Авър игра цял мач с човек по-малко, но пак победи Тулуза

Домакините стигнаха до победата с по едно попадение във всяко едно от двете полувремена. Пабло Пажис откри резултата в 9-ата минута, а в 58-ата Жан-Виктор Макенго оформи крайния резултат.

В следващия кръг Лориен приема Ница, а Анже гостува на Лил. И двата мача ще се изиграят на 22-ри февруари (неделя) от 18:15 часа българско време.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Голямото дерби в Гърция мина без българско участие и без голове

Голямото дерби в Гърция мина без българско участие и без голове

  • 15 фев 2026 | 21:42
  • 876
  • 0
Собственикът на Ювентус се обадил на шефа на италианския футбол след дербито с Интер

Собственикът на Ювентус се обадил на шефа на италианския футбол след дербито с Интер

  • 15 фев 2026 | 21:30
  • 1692
  • 2
Валенсия пак сломи Леванте в градското дерби

Валенсия пак сломи Леванте в градското дерби

  • 15 фев 2026 | 21:28
  • 678
  • 0
Болоня излезе от дупката с победа над любим съперник

Болоня излезе от дупката с победа над любим съперник

  • 15 фев 2026 | 21:00
  • 870
  • 0
РБ Лайпциг се спаси от загуба в края

РБ Лайпциг се спаси от загуба в края

  • 15 фев 2026 | 20:55
  • 638
  • 0
Рейнджърс удари лидера Хартс в голово шоу и завърза битката за титлата

Рейнджърс удари лидера Хартс в голово шоу и завърза битката за титлата

  • 15 фев 2026 | 20:35
  • 2780
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

  • 15 фев 2026 | 18:57
  • 104077
  • 451
Изненадваща поява на "Герена" - това ли е новото попълнение на Левски?

Изненадваща поява на "Герена" - това ли е новото попълнение на Левски?

  • 15 фев 2026 | 18:26
  • 45280
  • 25
Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

  • 15 фев 2026 | 16:16
  • 46780
  • 22
Веласкес доволен: Направихме много добър мач

Веласкес доволен: Направихме много добър мач

  • 15 фев 2026 | 19:29
  • 5781
  • 16
Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

  • 15 фев 2026 | 16:26
  • 58998
  • 215
Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

  • 15 фев 2026 | 17:15
  • 13007
  • 10