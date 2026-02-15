Лориен удари Анже и доближи Европа

Отборът на Лориен надви тима на Анже с 2:0 в среща от 22-рия кръг на френската Лига 1. Благодарение на успеха новаците изместиха днешния си съперник в класирането и се изкачиха в горната половина на таблицата, като вече изостават на само три точки от шестото място, което дава право на участие в европейските клубни турнири.

Un but de Pablo Pagis, un autre de Jean-Victor Makengo : Lorient s'impose au Moustoir ! 🧡 pic.twitter.com/2eupdg5Ose — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) February 15, 2026

За целта спомогна и загубата на Тулуза с 1:2 по-рано днес от борещия се за оцеляване Льо Авър.

Льо Авър игра цял мач с човек по-малко, но пак победи Тулуза

Домакините стигнаха до победата с по едно попадение във всяко едно от двете полувремена. Пабло Пажис откри резултата в 9-ата минута, а в 58-ата Жан-Виктор Макенго оформи крайния резултат.

𝐓𝐀𝐊𝐄 𝐓𝐇𝐄 𝐋 🕺 pic.twitter.com/9kf5oM6QR8 — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) February 15, 2026

В следващия кръг Лориен приема Ница, а Анже гостува на Лил. И двата мача ще се изиграят на 22-ри февруари (неделя) от 18:15 часа българско време.