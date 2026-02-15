Валенсия пак сломи Леванте в градското дерби

За втори път през сезона Валенсия спечели градското дерби срещу Леванте. Този път това стана с резултат 2:0 на стадиона на съперника в мач от 24-тия кръг на Ла Лига. Сблъсъкът беше между два от отборите в зоната на изпадащите, но с този успех “прилепите” излязоха от нея.

Двубоят очаквано не впечатли с нищо, но футболистите в бели екипи поне вкараха и в двата случая, в които уцелиха вратата. Домакините от Леванте пък не успяха дори това.

Ларжи Рамазани реализира за 1:0 с красиво отиграване в 64-тата минута. Шест минути преди изтичането на редовното време пък Умар Садик вкара втория гол, след като се пребори с Матиас Морено.

В добавеното време хондураският халф на Леванте Кервин Ариага беше изгонен за иронично ръкопляскане по адрес на съдията.