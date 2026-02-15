Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Валенсия
  3. Валенсия пак сломи Леванте в градското дерби

Валенсия пак сломи Леванте в градското дерби

  • 15 фев 2026 | 21:28
  • 674
  • 0
Валенсия пак сломи Леванте в градското дерби

За втори път през сезона Валенсия спечели градското дерби срещу Леванте. Този път това стана с резултат 2:0 на стадиона на съперника в мач от 24-тия кръг на Ла Лига. Сблъсъкът беше между два от отборите в зоната на изпадащите, но с този успех “прилепите” излязоха от нея.

Двубоят очаквано не впечатли с нищо, но футболистите в бели екипи поне вкараха и в двата случая, в които уцелиха вратата. Домакините от Леванте пък не успяха дори това.

Ларжи Рамазани реализира за 1:0 с красиво отиграване в 64-тата минута. Шест минути преди изтичането на редовното време пък Умар Садик вкара втория гол, след като се пребори с Матиас Морено.

В добавеното време хондураският халф на Леванте Кервин Ариага беше изгонен за иронично ръкопляскане по адрес на съдията.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Голямото дерби в Гърция мина без българско участие и без голове

Голямото дерби в Гърция мина без българско участие и без голове

  • 15 фев 2026 | 21:42
  • 872
  • 0
Собственикът на Ювентус се обадил на шефа на италианския футбол след дербито с Интер

Собственикът на Ювентус се обадил на шефа на италианския футбол след дербито с Интер

  • 15 фев 2026 | 21:30
  • 1685
  • 2
Болоня излезе от дупката с победа над любим съперник

Болоня излезе от дупката с победа над любим съперник

  • 15 фев 2026 | 21:00
  • 867
  • 0
РБ Лайпциг се спаси от загуба в края

РБ Лайпциг се спаси от загуба в края

  • 15 фев 2026 | 20:55
  • 637
  • 0
Рейнджърс удари лидера Хартс в голово шоу и завърза битката за титлата

Рейнджърс удари лидера Хартс в голово шоу и завърза битката за титлата

  • 15 фев 2026 | 20:35
  • 2768
  • 1
Арсенал се забавлява половин час срещу Уигън и това бе напълно достатъчно за 1/8-финал

Арсенал се забавлява половин час срещу Уигън и това бе напълно достатъчно за 1/8-финал

  • 15 фев 2026 | 20:20
  • 10733
  • 30
Виж всички

Водещи Новини

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

  • 15 фев 2026 | 18:57
  • 104060
  • 451
Изненадваща поява на "Герена" - това ли е новото попълнение на Левски?

Изненадваща поява на "Герена" - това ли е новото попълнение на Левски?

  • 15 фев 2026 | 18:26
  • 45263
  • 25
Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

  • 15 фев 2026 | 16:16
  • 46773
  • 22
Веласкес доволен: Направихме много добър мач

Веласкес доволен: Направихме много добър мач

  • 15 фев 2026 | 19:29
  • 5775
  • 16
Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

  • 15 фев 2026 | 16:26
  • 58990
  • 215
Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

  • 15 фев 2026 | 17:15
  • 12993
  • 10