Халкбанк, без Цветан Соколов и Матей Казийски, без проблеми срещу Бърдаров и ИББ в Турция

Отборът на Халкбанк (Анкара), в който играят бившите национали Матей Казийски и Цветан Соколов, постигна 16-а победа в турската Ефелер лига. Воденият от Радостин Стойчев тим се наложи категорично у дома над Истанбул Бююкшекир Беледийеспор, с национала Денислав Бърдаров в състава, с 3:0 (25:22, 25:21, 25:19) в среща от 19-ия кръг на първенството, играна този следобед.

Отлични Цветан Соколов и Матей Казийски с 35 точки, Халкбанк с победа №14 в Турция

Така Халкбанк остава твърдо на 2-о място във временното класиране с актив от 16 победи, 3 загуби и 46 точки. Бърдаров и компания пък са на 12-а позиция с 5 победи, 13 точки и 18 точки, но и мач по-малко. В следващия 20-и кръг играчите на Радо Стойчев ще гостуват на Аккуш, докато ИББ е домакин на Газиантеп. И двата двубоя са в неделя (22 февруари) съответно от 13,00 и 15,30 часа българско време.

Цветан Соколов и Матей Казийски получиха почивка и така и не се появиха в игра.

В тяхно отсъствие най-полезни за Халкбанк станаха Йоанди Леал (1 ас, 65% ефективност в атака и 25% позитивно посрещане - +14) и Марек Шотола (2 блока и 50% ефективност в атака - +11) с 18 и 17 точки за победата.

От друга страна Денислав Бърдаров стана най-резултатен за ИББ със 17 точки (49% ефективност в атака - +10), с колкото завърши и Али Фазлъ.