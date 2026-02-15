Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Халкбанк, без Цветан Соколов и Матей Казийски, без проблеми срещу Бърдаров и ИББ в Турция

Халкбанк, без Цветан Соколов и Матей Казийски, без проблеми срещу Бърдаров и ИББ в Турция

  • 15 фев 2026 | 21:04
  • 298
  • 0
Халкбанк, без Цветан Соколов и Матей Казийски, без проблеми срещу Бърдаров и ИББ в Турция

Отборът на Халкбанк (Анкара), в който играят бившите национали Матей Казийски и Цветан Соколов, постигна 16-а победа в турската Ефелер лига. Воденият от Радостин Стойчев тим се наложи категорично у дома над Истанбул Бююкшекир Беледийеспор, с национала Денислав Бърдаров в състава, с 3:0 (25:22, 25:21, 25:19) в среща от 19-ия кръг на първенството, играна този следобед.

Отлични Цветан Соколов и Матей Казийски с 35 точки, Халкбанк с победа №14 в Турция
Отлични Цветан Соколов и Матей Казийски с 35 точки, Халкбанк с победа №14 в Турция

Така Халкбанк остава твърдо на 2-о място във временното класиране с актив от 16 победи, 3 загуби и 46 точки. Бърдаров и компания пък са на 12-а позиция с 5 победи, 13 точки и 18 точки, но и мач по-малко. В следващия 20-и кръг играчите на Радо Стойчев ще гостуват на Аккуш, докато ИББ е домакин на Газиантеп. И двата двубоя са в неделя (22 февруари) съответно от 13,00 и 15,30 часа българско време.

Цветан Соколов и Матей Казийски получиха почивка и така и не се появиха в игра.

В тяхно отсъствие най-полезни за Халкбанк станаха Йоанди Леал (1 ас, 65% ефективност в атака и 25% позитивно посрещане - +14) и Марек Шотола (2 блока и 50% ефективност в атака - +11) с 18 и 17 точки за победата.

От друга страна Денислав Бърдаров стана най-резултатен за ИББ със 17 точки (49% ефективност в атака - +10), с колкото завърши и Али Фазлъ.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Теодор Салпаров за 7-часовата операция, за златното поколение и защо Владо Николов закъснява за тренировка

Теодор Салпаров за 7-часовата операция, за златното поколение и защо Владо Николов закъснява за тренировка

  • 15 фев 2026 | 13:39
  • 2834
  • 2
Огнян Томов: Сега в Нефтохимик няма звезди, а отбор, който играе сплотено

Огнян Томов: Сега в Нефтохимик няма звезди, а отбор, който играе сплотено

  • 15 фев 2026 | 11:58
  • 699
  • 0
Супер Влади Гърков с 19 точки, Сен Назер с нова загуба във Франция

Супер Влади Гърков с 19 точки, Сен Назер с нова загуба във Франция

  • 14 фев 2026 | 23:19
  • 1046
  • 0
Силен Николай Къртев с 11 точки, Монпелие остава начело във Франция

Силен Николай Къртев с 11 точки, Монпелие остава начело във Франция

  • 14 фев 2026 | 23:04
  • 771
  • 1
Ясен Петров: Бях подготвен за сервиса на Дея

Ясен Петров: Бях подготвен за сервиса на Дея

  • 14 фев 2026 | 22:53
  • 942
  • 0
Иван Станев: Момчетата си заслужиха шестте поредни победи

Иван Станев: Момчетата си заслужиха шестте поредни победи

  • 14 фев 2026 | 22:43
  • 924
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

  • 15 фев 2026 | 18:57
  • 99441
  • 415
Изненадваща поява на "Герена" - това ли е новото попълнение на Левски?

Изненадваща поява на "Герена" - това ли е новото попълнение на Левски?

  • 15 фев 2026 | 18:26
  • 40658
  • 15
Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

  • 15 фев 2026 | 16:16
  • 44012
  • 20
Веласкес доволен: Направихме много добър мач

Веласкес доволен: Направихме много добър мач

  • 15 фев 2026 | 19:29
  • 4145
  • 9
Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

  • 15 фев 2026 | 16:26
  • 57292
  • 211
Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

  • 15 фев 2026 | 17:15
  • 11131
  • 10