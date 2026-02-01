Отлични Цветан Соколов и Матей Казийски с 35 точки, Халкбанк с победа №14 в Турция

Популярни
  1 фев 2026 | 18:36
Отборът на Халкбанк (Анкара), в който играят бившите национали Матей Казийски и Цветан Соколов, постигна втора поредна и общо 14-а победа в турската Ефелер лига. Воденият от Радостин Стойчев тим се наложи като гост на Бурса Бююкшехир Беледийе с 3:1 (25:23, 25:22, 23:25, 25:20) в мач от 17-ия кръг на първенството, игран този следобед пред около 500 зрители.

Така Халкбанк остава твърдо на 2-о място във временното класиране с актив от 14 победи, 3 загуби и 40 точки. В следващия 15-и кръг играчите на Радо Стойчев ще гостуват на Газиантеп Генчлик Спор. Срещата е в неделя (8 февруари) от 13,00 часа българско време.

Цветан Соколов изигра изигра нов силен цял мач за Халкбанк и бе над всички с 21 точки (1 блок и 54% ефективност в атака - +13) за победата.

41-годишният Матей Казийски също се представи отлично и добави 14 точки (1 блок, 2 аса, 44% ефективност в атака и 38% позитивно посрещане - +9), с колкото завърши и Йоанди Леал (1 блок, 1 ас, 48% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане - +8) за успеха.

За домакините от Бурса Гьокхан Гьокгьоз реализира 23 точки (2 блока, 3 аса, 60% ефективност в атака и 41% позитивно посрещане - +18), а Османи Уриарте завърши с 18 точки (1 ас, 74% ефективност в атака и 55% позитивно посрещане - +12), но и това не помогна.

