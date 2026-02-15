РБ Лайпциг се спаси от загуба в края

РБ Лайпциг стигна до точка в домакинството си на Волфсбург след гол на Браян Груда в 89-ата минута. “Вълците” повеждаха на два пъти, но срещата завърши 2:2, като всички попадения паднаха през второто полувреме. Гостите взеха ценна точка, но са само на точка над зоната на изпадащите.

Домакините доминираха през първата част, но вратарят на съперника Камил Грабара направи няколко спасявания. Той се справи с удар на Диоманде от малък ъгъл, задна ножица на Хардер и изстрел отблизо на Груда. Единственият шанс на Волфсбург преди почивката бе удар от дистанция на Кристиан Ериксен, който бе спасен от вратаря.

През втората част Грабара продължи с добрите си изяви, а след една контраатака гостите поведоха. Мохамед Амура откри резултата в 52-ата минута след подаване на Дагим. Волфсбург успя да изравни след грешка на вратаря на гостите, който подаде топката на Груда, а той я насочи към Диоманде, който се разписа. “Вълците” обаче отново успяха да поведат след пробив на Вавро отляво, който завърши с подаване към резервата Матиас Сванберг и гол на шведа. Домакините стигнаха до точката след хубав удар на Груда от границата на наказателното поле.

