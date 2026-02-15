Аугсбург с труден успех срещу последния

Аугсбург записа победа с 1:0 в домакинството си на последния в класирането Хайденхайм. Успехът дойде по-трудно от очакваното, а единственото попадение в мача реализира Алексис Клод-Морис от дузпа в 80-ата минута. Аугсбург вече няма загуба в осем поредни домакинства и е девети в класирането.

Хайденхайм започна мача с доза оптимизъм, след като отборите, борещи се за оцеляване допуснаха загуби. Това сякаш им се отрази, тъй като те стартираха по-добре, но без да създават нещо в предни позиции. Постепенно домакините започнаха да подобряват представянето си, но положения и пред двете врати бяха изключителна рядкост през първото полувреме.

След почивката картината на терена не се промени много. След двойна смяна в тима на гостите те създадоха няколко положения за кратък период, но не се възползваха от тях. Те бяха наказани за това. След ъглов удар Гимбер събори Шлотербек и съдията отсъди дузпа, която Клод-Морис реализира. Хайденхайм тръгна напред в опит да изравни, но не създаде ново чисто положение, а вратарят на гостите Рамай направи страхотно спасяване, за да предотврати втори гол във вратата си след удар на резервата Рибейро.

