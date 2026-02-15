Популярни
Монтана 2003 спечели efbet Купа на България

  • 15 фев 2026 | 18:16
Монтана 2003 спечели efbet Купа на България

Баскетболистките на Монтана 2003 спечелиха efbet Купата на България по баскетбол за жени, след като се наложиха над Берое с 99:76 (24:20, 27:19, 32:18, 16:19) във финалната среща, играна в Стара Загора.

Така шампионките от миналия сезон повториха успеха си от 2025 година, когато отново се наложиха над старозагорки във финала за Купата на България. По-рано днес Рилски спортист спечели бронзовите отличия след победа със 77:56 над отбора на БФБ.

Двата тима предложиха динамична първа част, в която играта бе равностойна, но Монтана поддържаше преднина от 3-4 точки през цялото време. В крайна сметка след десет минути игра шампионките водеха с 24:20.

Втората четвърт започна с тройка на Валентина Горанова от гостите и това отвори разлика от седем точки, от които Берое бързо върна пет. Домакините обаче направиха множество грешки и в двете фази на играта, което позволи на Монтана 2003 да води с 38:27 в средата на периода. Разликата се запази и сирената за край на първото полувреме дойде при 51:39 в полза на Монтана.

В самото начало на второто полувреме Монтана 2003 продължи да бъде по-ефективният отбор на паркета и бързо поведе с 19 точки разлика – 60:41. В следващите минути нервите на паркета и по трибуните взеха връх след поредица от съдийски отсъждания и авансът на шампионките се увеличи. Така след 32:18 в третата четвърт, десет минути преди края на мача резултатът бе 83:57 в полза на тима от Монтана.

В последната част, която бе с най-ниска резултатност, гостите запазиха спокойствие и не допуснаха да бъдат доближени в точките и Монтана 2003 спечели Купата на България след 99:76.

Най-резултатна за Берое в срещата бе Деана Стояновска, която записа 15 точки и 3 борби, а Златка Маданкова добави 12 точки.

За победителките от Монтана се отличи Даниела Уолън, която записа 24 точки и 4 борби. Радостина Христова добави 22 точки и 6 борби, като беше обявена за Най-полезната състезателка на турнира.

