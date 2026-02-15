Три шампионки, една цел - ожесточена битка за златото в женския монобоб

Единственото нещо, което Елана Майърс Тейлър все още не е постигнала в кариерата си в бобслея, е олимпийско злато. Това направи избора ѝ на стратегия за последните два манша в женското монобоб състезание на Игрите в Милано–Кортина изключително лесен.

Four years ago in Beijing, 🇩🇪Germany's Laura Nolte became the youngest Olympic champion🥇in #bobsleigh history.



❄️Now at #MilanoCortina2026, competing again in the two-woman bobsleigh with Deborah Levi, she is looking to defend her title.#Olympics #TeamDeutschland @IBSFsliding pic.twitter.com/uuA8vBF8h8 — CGTN Sports Scene (@CGTNSportsScene) February 10, 2026

„Аз преследвам“, каза Майърс Тейлър. Играта започва. Борбата за медалите в Кортина може да се окаже истинска драма в понеделник вечер, отбелязва репортажът за събитието на "Асошиейтед прес".

Германката Лаура Нолте е лидер след първите два манша в неделя, с общо време 1:59.12 минути. Непосредствено зад нея са две американки на около 40 години и майки – Майърс Тейлър и Кейли Хъмфрис Армбрастър, които гонят още олимпийски медали за колекциите си.

Five-time Olympian Elana Meyers Taylor says her biggest motivation isn’t medals — it’s her kids. pic.twitter.com/BGd0WGo2ad — WTHR.com (@WTHRcom) February 15, 2026

Нолте води с 0.22 секунди пред Майърс Тейлър и с 0.31 секунди пред Хъмфрис Армбрастър преди последните два манша в понеделник вечер.

„Всичко ще се реши на финала“, каза Хъмфрис Армбрастър. „На това трасе определено има много място за грешки. Ледените условия се променят с всеки манш. Трябва да работя много здраво на старта. Опитвам се да се меря с момичета в средата на 20-те си години, а аз съм само година и половина след раждане, така че определено има още място за подобрение.“

След първите три има известна дистанция до останалите в битката за медалите: швейцарката Мелани Хаслер е четвърта, на 0.78 секунди от Нолте, а американката Кейша Лав е пета – на 0.89 секунди зад лидерката. Класирането е изключително силно.

Нолте е действащата носителка на Световната купа в монобоб. Хъмфрис Армбрастър спечели олимпийското злато в Пекин, когато дисциплината дебютира в програмата преди четири години. Майърс Тейлър взе среброто в това състезание. Хаслер е 10-кратна медалистка от Световната купа и винаги изглежда на крачка от големия пробив. Лав, която видимо не беше доволна след проблемите си във втория манш и падането до пето място, спечели световната титла в монобоб миналата година в Лейк Плесид.

U.S. women are in 2nd, 3rd and 5th after today’s two heats of monobob.



Final heats are Monday at 1 p.m. and 3:06 p.m. pic.twitter.com/fFuAZ9Stbz — Mitch Goldich 🐙 (@mitchgoldich) February 15, 2026

„Всичко все още е отворено. Това е монобоб“, каза Хаслер. „Определено ще бъде трудно да задържа четвъртото място, но със сигурност искам да атакувам медалите.“

„Не очаквах битката да бъде толкова оспорвана“, каза Тейлър. „Всъщност си мислех, че ще е още по-близо. Това е изключителна конкуренция, всички момичета са много силни и трасето е от онези, на които всичко е възможно.“

Австралийката Бри Уокър, която има пет медала – три от тях златни – от седем старта за Световната купа този сезон, се затрудни в първия манш, но се върна и заема седмо място преди понеделник, едно зад германката Лиза Буквиц. И двете обаче са почти секунда зад Нолте и на повече от половин секунда от зоната за бронзов медал.

„Олимпийските игри са четири манша – това е маратон“, каза Уокър. „Трябва просто да продължаваш, да продължаваш и да не спираш.“

Нолте беше най-бърза в първия манш, а Хъмфрис Армбрастър – във втория.

„Изобщо не бях нервна“, каза Нолте.

Това обаче не беше напълно вярно.

„Е, разбира се, малко нервна“, призна тя. „Винаги съм малко нервна или развълнувана. Но мога да се доверя на способностите си.“

А те не подлежат на съмнение: Нолте спечели седем и се качи на подиума в 13 от 14-те старта за Световната купа при жените този сезон – и дори е по-силна в двуместния боб, отколкото в монобоба. Тя пристигна в Кортина с цел двоен олимпийски триумф и след първия ден е в най-добрата позиция.

Milano Cortina 2026 Women's Monobob race results after 2 of 4 heats:



1️⃣ Laura Nolte | 1:59.12

2️⃣ Elana Meyers Taylor | + 0.22

3️⃣ Kaillie Armbruster Humphries | + 0.31#SlideToShine #MilanoCortina2026 #Olympics #bobsleigh pic.twitter.com/oHIwIwI6a6 — IBSF (@IBSFsliding) February 15, 2026

За да спечели в понеделник вечер обаче, ще трябва да удържи две от най-великите жени в историята на олимпийския бобслей: петкратната медалистка Майърс Тейлър и четирикратната медалистка (три от тях златни) Хъмфрис Армбрастър. Те са двете най-възрастни състезателки в историята на олимпийския женски бобслей и все още са в отлична позиция за място на почетната стълбичка.

„Просто да направя четири добри спускания и да видим какво ще стане“, каза Майърс Тейлър. „Става дума за четири манша и ще видим, защото съм готова да атакувам. Готова съм. Кейли кара добре, Лаура кара добре, така че ме чака сериозно предизвикателство.“