Как Китай хвърли милиони, за да привлече американска суперзвезда

  • 15 фев 2026 | 15:04
  • 275
  • 0
Как Китай хвърли милиони, за да привлече американска суперзвезда

Още откакто Айлийн Гу реши да се състезава под флага на Китай, а не на Съединените щати, където е родена, нейното гражданство е обект на засилено внимание и спорове.

Родена в Сан Франциско, тя заяви, че решението ѝ да смени спортната си принадлежност през 2019 г. е било изцяло свързано с желанието ѝ да „вдъхнови“ децата от страната на майка си по време на Олимпийските игри в родината им. Това бяха Игрите в Пекин през 2022 г., където Гу спечели за Китай две златни и един сребърен медал в ските свободен стил.

Оттогава тя се превърна в мултимилионер, най-вече благодарение на онлайн присъствието си и рекламните договори, а не на спортните си постижения. През 2025 г. Гу беше четвъртата най-високоплатена спортистка в света, с приходи от над 23 милиона долара. По данни на Sportico, всички освен 20 000 долара от тази сума са дошли от спонсорства и реклами.

Сега тя отново е на Олимпийските игри, продължавайки да се състезава за Китай и получавайки щедро възнаграждение за това.

Според Wall Street Journal, Гу и Джу И – друга родена в САЩ фигуристка, която също се състезава за Китай – са получили общо 6,6 милиона долара от Пекинското общинско спортно бюро през 2025 г. за „стремеж към отлични резултати при класирането за Зимните олимпийски игри в Милано през 2026 г.“ Общо двете са получили близо 14 милиона долара през последните три години.

Плащанията станаха известни, след като бюджетът на Пекинското общинско спортно бюро беше публикуван онлайн с имената на Гу и Джу. По-късно имената им бяха премахнати от публичния отчет.

Гу вече спечели сребърен медал в слоупстайл в Италия, докато Джу – родена като Бевърли Джу в Лос Анджелис – не участва на Игрите през 2026 г.

„Понякога имам чувството, че нося тежестта на две държави на раменете си“, каза Гу след спечелването на среброто в слоупстайл. „Самият факт, че мога да карам ски въпреки всичко това, да показвам най-доброто от себе си и да продължавам да обичам спорта толкова силно… Това е, което наистина има значение за мен, и съм много щастлива, че мога да го представлявам днес.“

Темата за гражданството на Гу остава забулена в мистерия. Китай не позволява двойно гражданство, което означава, че тя на практика е трябвало да се откаже от американския си паспорт.

Гу предстои да участва още в две дисциплини – халфпайп и биг еър при жените.

