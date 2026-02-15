Алберт Попов и конкурентите му се изправят пред предизвикателството на "равния" слалом в Бормио

Алпийските скиори се изправят пред необичайно предизвикателство да карат в равния мъжки слалом на Зимните олимпийски игри в Бормио в понеделник, пише агенция Ройтерс.

Някои от участниците, сред които ще бъде и българинът Алберт Попов, определиха трасето като "по-равно от обикновено и изискващо специални умения".

Слаломът е заключителното състезание от мъжките стартове по алпийски ски и идва след гигантския слалом в събота, в който Лукас Пинейро Бротен спечели първото злато за Бразилия. Сравнително полегатият склон в долната част на пистата Стелвио е в рязък контраст със спускането, което откри ски състезанията в Милано-Кортина.

„Това е най-лесната писта, която имаме, много по-лесна от всяка от Световната купа, на която караме“, каза норвежецът Атле Ли Макграт, лидер в слалома този сезон.

„Но това не означава, че е лесно да се спечели на нея, защото изисква специално умение да се кара бързо ски по равна писта“, добави той.

Трасето е до голяма степен непознато дори за опитни състезатели, тъй като Бормио обикновено не е домакин на слаломи от Световната купа.

Французинът Пако Расат, класиран на шесто място в Световната купа по слалом, повтори тази оценка.

„Това е лесно трасе, но трябва да се напъваме и да караме ски възможно най-бързо по снега“, каза той.

Спортният мениджър Омар Гали, отговарящ за алпийските състезания на мястото, каза пред Ройтерс, че организаторите са добавили някои неравности към трасето за слалом, за да създадат допълнителни предизвикателства.

Относителната равнинност на склона означава, че полето на претендентите за медали е потенциално по-отворено.

„Ще бъде вълнуващо за всички, които ще гледат, защото ще се включат много повече състезатели в битката за челните места“, каза Макграт от Норвегия.