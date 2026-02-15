Германската прокуратура започна с производства срещу "онлайн хулиганите"

Прокуратурата е започнала първоначални производства срещу авторите на коментари, изпълнени с омраза срещу германските спортисти, обявиха от тима в Милано-Кортина 2026.

По време на Зимните игри „отново има многобройни писма и коментари, които са очевидно под пояса“, каза Олаф Табор, ръководител на Германската конфедерация по олимпийски спортове (DOSB).

С помощта на изкуствен интелект DOSB филтрира публикациите, изпълнени с омраза, в интернет и всички спортисти могат да използват филтъра в профилите си в социалните медии, ако желаят.

„Всеки, който се състезава за Германия, заслужава възможно най-голяма защита“, заяви президентът на DOSB Томас Вайкерт преди Олимпийските игри в Италия.

Настоящите наблюдения показват, че използването на изкуствен интелект е необходимо. Числата са сериозни“, добави Табор, споменавайки около 1300 случая по време на Зимните игри досега.

Прогнозата е, че този проблем „няма да се подобри, а ще се влоши все повече“, коментира той.

Още по време на Летните олимпийски игри през 2024 година в Париж, DOSB предложи на своите спортисти подкрепа с изкуствен интелект. По това време бяха филтрирани около 4000 коментара, изпълнени с омраза.

„Системата с изкуствен интелект открива обиди, заплахи, както и расистко, сексистко и друго дискриминационно съдържание в реално време - на до 30 езика и в 25 категории“, заяви DOSB.

В сътрудничество с Централната служба за борба с интернет престъпността, особено драстично съдържание се препраща към разследващите органи.

По време на Зимните олимпийски игри 2026 състезателката по ски алпийски дисциплини Ема Айхер, олимпийският шампион по ски скокове Филип Раймунд и биатлонистката Ванеса Фойгт се оплакаха от послания, изпълнени с омраза, пише ДПА.